Sıradanlığın gölgesinden ayrılan şarkılarıyla Simge zaten emin adımlarla kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu ay çıkardığı ‘Ben Bazen’ albümündeki stiliyse, içindeki özgür kadının dozunu bir tık artırıyor. Gardırobundan bizim için seçtiği cüretkar stili, en az sesi kadar iddialı! Karşınızda, bambaşka biri.

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Serkan Emiroğlu

Saç: Murat Bulut

Makyaj: Seçkin Süngür



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Günlük hayatımda rahat ve spor tarzda giyinmeyi tercih ediyorum ayrıca retro tarzı çok severim.



Kostümlerine hayran olduğunuz bir klip ya da film var mı?

Kostümlerini ve kliplerini dikkatle takip ettiğim isim Katy Perry. Özellikle ‘Chained to the Rhythm’ klibini çok beğeniyorum. Yaptığı işleri de çok ilginç buluyorum ve severek takip ediyorum.



Coco Chanel “Moda geçicidir, stil kalıcı” demiş. Sizin stilinizin en akılda kalıcı özelliği sizce ne?

Üzerime yakışanı giymem ve ne ile mutluysam onu üzerimde taşımam diyebilirim. Parçaları birbiriyle bağdaştırıyorum. Klasik bir parçayı spor bir parça ile kombinleyerek klasikliği kırmayı çok seviyorum. Bu şekilde kendime ait bir stil yarattığımı düşünüyorum.



Alışveriş yaparken kararsız mısınız yoksa ‘al ve çık’ kadınlarından mısınız?

Alışveriş yaparken çok kararlıyım ve ne alacağımı çok iyi bilirim. O yüzden ‘al ve çık’ kadınlardanım diyebilirim.



Asla giymem dediğiniz bir şey var mı?

Leopar kesinlikle giymem.







Müzik, bir nevi stilin de aynasıdır. Sizce tarihteki en tarz sahibi şarkıcı kim?

En stil sahibi şarkıcılardan biri Frank Sinatra bence. Giydiği takım elbiseler ve aksesuarlarla birlikte yaptığı müziği bir uyum içerisinde. Kadın olarak ise Lana Del Rey diyebilirim.



Özel bir davete giderken kararsız kaldığınızda, kurtarıcı gece kıyafeti kombininiz ne olur?

Takılarla zenginleştirilmiş siyah sade bir elbise, blazer ceket, pantolon, tabii ki şık bir çanta ve ince topuklu ayakkabılar.



Tasarımlarından daha çok tasarımcısına hayran olup kıyafet satın aldığınız bir marka var mı?

Alexander Wang ve Nicolas.



Takıntılı olduğunuz ve zaafınıza yenik düşüp sürekli aldığınız bir kıyafet ya da aksesuar çeşidi var mı?

Gözlük, şapka ve ayakkabı almadan duramıyorum. Bunlara çok büyük takıntım ve zaafım var diyebilirim.



Dolabınızdaki en değerli parça hangisi, neden?

Özel tasarım kıyafetlerim. Bana özel ve tek olduğu için onları çok seviyorum. Bir de yırtık kot ceketim. Her zaman her kombinle uyum sağlıyor.



İlham aldığınız moda ikonları hangileri?

Madonna, Audrey Hepburn, James Dean.



Bir kıyafet denediğinizde illa ki ‘Bu olmuş mu?’ diye fikir aldığınız, tarzına güvendiğiniz birisi var mı?

Genelde beraber vakit geçirdiğim ve her gün birlikte olduğum asistanım Alper Sertman ve çalıştığım stil danışmanım Anıl Can’dan fikir alıyorum. Onların fikirlerine güvenirim.



Yazlık gardırobunuzdan eksik etmediğiniz üç parça hangisi?

Parmak arası terlik, beyaz tişört ve jean şort.







Kusursuz güzellik ve moda ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce herkes beden ölçüsüne uygun mu giyinmeli, yoksa bunun bir kuralı yok mu?

İnsan neyin içinde kendini iyi hissediyorsa onu giymeli. Kişi kilolu olabilir fakat bu, tayt giyemeyeceği anlamına gelmiyor. Parçaları birleştirip özgün bir şey yaratmak kişinin kendi elinde. Vücut ölçüsüne bağlı kalınması gerektiğini düşünmüyorum.



Haziranda yeni albümünüz yayınlanacak. Bu kez nasıl bir Simge bekliyor bizi?

Evet. Haziran ayında albümüm yayınlanacak ve çok heyecanlıyım. Albümde birbirinden farklı tarzlarda, güçlü ve dinleyicilerin çok seveceğini düşündüğüm 14 tane şarkı var. Bu projede çok kıymetli, Türkiye’nin en iyi söz yazarı, besteci ve müzisyenleri ile birlikte çalıştık. Ayrıca albümde yaptığım ilk besteyi de dinleyebileceksiniz. Bu sefer çok farklı bir Simge ile karşılaşacaksınız. Dinleyiciler, özgür, kendi halinde, müzisyen, sadece şarkılarını söyleyen, dünyevi şeylerle işi olmayan bir Simge ile tanışacak.



Albümdeki şarkıları seçme süreci nasıl gelişti? Şarkı seçimlerinde önceliğiniz ne oldu?

Çok uzun zamandır şarkı seçimleriyle uğraşıyorum. Besteleri yapmak, şarkıları toparlamak ve içinde söylerken kendimi iyi hissettiğim şarkıları bulmak dört yıl kadar sürdü. Öncelikle şarkıyı okuyorum stüdyoda, sesime gidip gitmediğine bakıyorum. Çünkü şarkılar da elbise gibi. Vitrinde beğenirsiniz ama üzerinize giydiğinizde beğendiğiniz gibi olmaz ya, bazen çok beğendiğiniz bir şarkı da sesinize yakışmayabiliyor. O yüzden şarkıların önce demolarını oluşturuyorum ve sesime uygun olup olmadığına bakıyorum. Eğer şarkı ilk dinlemede beni etkisi altına alıyorsa albüme koyma kararı veriyorum. Hep hayal ettiğim ve duyduğum anda beni büyüleyen şarkılara yer verdim bu albümde diyebilirim. Sesime yakıştığını düşündüğüm ve yorumlamaktan hoşlandığım şarkılardı hepsi.



Son birkaç yılda pop müziğinde yeni isimler görüyoruz ancak hızla kayboluyorlar. Siz pop müziğini yeniden sevdirenlerdensiniz. Bunun sorumluluğunu taşımak nasıl bir duygu?

Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu bir sorumluluk değil, insanlara güzel bir müzik dinletmenin mutluluğunu yaşamak diyebilirim. Çünkü çok iyi bir ekiple bunu gerçekleştiriyorum. Söz, beste, aranjman ve kliplerle alakalı titizlikle yürütüyoruz çalışmalarımızı. Ve çok güzel sonuçlar elde ediyoruz.







Aşk tanımınızı, aşka bakış açınızı anlatan bir söz ya da şarkı var mı?

Tarkan’dan Beni Anlama.



Başarmayı çok isteyip hala başaramadığınız bir şey var mı?

Başarmayı çok istediğim şeyi başardığımı düşünüyorum. Müzikal anlamda kendimi daha da fazla geliştirmek ve daha fazla şey öğrenmem gerektiğini biliyorum. Olduğum yer çok güzel ama olacağım yerin hala hayalini kurmaya devam ediyorum.



Çıkış şarkısı ile aynı ismi taşıyan klibinizde özgür bir kızı görüyoruz. Tam olarak Simge’yi yansıtıyor diyebilir miyiz?

Ben Bazen, o kadar özgürlüğüne düşkün ve gitmek isteyen bir kızın hikayesini anlatıyor ki, şarkıya Murat Joker’le birlikte güzel bir klip kurgusu ve senaryosu bulduk. Şarkı ve video klip tam olarak Simge’yi yansıtıyor diyebilirim. Bu yüzden çok heyecanlıyım.



Son albümümü tek kelimeyle özetlersem…

Duygu!



Olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol çünkü moda…

Eğlenceli bir şey.



Güne başlarken ilk yaptığım şey…

Kahve içmek.



Hazırlanırken dinlemeyi en çok sevdiğim, enerjimi yerine getiren şarkı...

Whilk&Misky-Clap Your Hands.