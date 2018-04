“Yaşasın tarzların özgürlüğü”

Genç, yetenekli, tutkulu… 26 yaşındaki Meriç Aral, ‘Medcezir’ dizisinin Hale’si olarak tanıttı kendini bize. Aral’ın hukuk fakültesinden dizi setlerine uzanan hikayesini ve şehirli, özgür, genç stilini keşfettik.

Yazı: Sinem Gürleyük



Hukuk fakültesinin ardından oyunculukla yolunuz nasıl kesişti?

Hukuk fakültesine daha girmeden, avukatlık yapmayacağımı biliyor ve hep söylüyordum. Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldın. Hiç yapmak istemedim avukatlık çünkü tüm ailem avukat. Dolayısıyla sefasını bildiğim gibi cefasını da yakından biliyordum. Zor, stresli ve sorumluluk isteyen bir iş. Hukukun teorik olarak tüm hoşluğuna rağmen özellikle Türkiye’de bu iş çok zor koşullarda yapılıyor. Avukatlık stajımı bitirdikten sonra Yeni Sinemacılar ile film asistanı olarak çalışmaya başladım. O sırada ‘Sultan’ dizisi üzerinde çalışıyorlardı. ‘Deneme çekimi yapalım mı?’ dediler, ben de çok isteyerek ‘olur’ dedim ve o iş olunca benim için her şey netleşti. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim aldım. Şu anda Bahar Kerimoğlu ile derslere devam ediyorum.



Hayatınızla ilgili kararlar alırken cesurmusunuz?

İçime gerçekten sinen şeylerle ilgili kararlarımda cesur olduğumu söyleyebilirim. Fevri karar ve davranışlardan genellikle kaçınırım, sonradan pişman olacağımı düşündüğüm şeyleri bir anda yapmam ve söylemem. Ama eğer bir karar almışsam, kolay kolay o karardan dönmemeye çalışırım ve pişman olmam.

Her sabah ‘Medcezir’ setine giderken işe gidermiş gibi mi hissediyorsunuz yoksa mutlu olduğunuz, hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz yere gider gibi mi?

İşe gittiğimi biliyorum ama sevdiğim işi yaptığım için mutlu oluyorum. Avukatlığın kıyısından döndüğüm ve o işi bir süre yaptığım için; sevilmeyen işin mutsuzluğunu biliyorum. Benim için o mutsuzluk kötü bir şeydi gerçekten.



Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Unutursam Fısılda’yla da beyaz perdedesiniz…

Benim için muhteşem bir deneyimdi Çağan Irmak setinde olmak ve bu projede yer almak. Filmde pop yıldızı olan Ayperi’nin kasabadaki yakın arkadaşı, büyük destekçisi ve fanı Mediha’yı canlandırdım. Dönem işinde olmak bana hoş bir his verdi, zamanda asılı kalmışsınız gibi. Bir de ilginç bir tesadüf var. Filmin benim rol aldığım 60’lı yıllarda geçen bölümü, babamın çocukken yaşadığı yerde çekildi.