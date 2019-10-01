Sofranızın yıldızı olacak

Malzemeler:

750 gr hindi

1 soğan

Tuz, karabiber

Zerdeçal

Beşamel sos için

1 çay bardağı Hindistan cevizi sütü veya badem sütü

1.5 yemek kaşığı karabuğday (greçka) unu

Kekik

Zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Soğanı julyen dilimleyerek yağda soteleyin. İçerisine zerdeçalı ve az karabiberi ekleyerek çevirin. Hindileri uzun julyen parçalara ayırın. Sotelenen soğanların içerisine ekleyin. Çevire çevire, suyunu salıp sonrasında suyunu çekene kadar pişirin. Diğer tarafta beşamel sosu hazırlayın. Zeytinyağı koyduğunuz tavanın içerisine karabuğday ununu koyarak kavurun. Dibine tutmaması ve topaklanmaması için sürekli karıştırarak üzerine sütü ekleyin ve beşamel sos kıvamına getirin. Tuz ve bolca kekik ekleyin. Sosu hindiye ekleyerek karıştırın.