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Beşamel soslu zerdeçallı hindi

Sofranızın yıldızı olacak

Malzemeler:
750 gr hindi
1 soğan
Tuz, karabiber
Zerdeçal
Beşamel sos için
1 çay bardağı Hindistan cevizi sütü veya badem sütü
1.5 yemek kaşığı karabuğday (greçka) unu
Kekik
Zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı:
Soğanı julyen dilimleyerek yağda soteleyin. İçerisine zerdeçalı ve az karabiberi ekleyerek çevirin. Hindileri uzun julyen parçalara ayırın. Sotelenen soğanların içerisine ekleyin. Çevire çevire, suyunu salıp sonrasında suyunu çekene kadar pişirin. Diğer tarafta beşamel sosu hazırlayın. Zeytinyağı koyduğunuz tavanın içerisine karabuğday ununu koyarak kavurun. Dibine tutmaması ve topaklanmaması için sürekli karıştırarak üzerine sütü ekleyin ve beşamel sos kıvamına getirin. Tuz ve bolca kekik ekleyin. Sosu hindiye ekleyerek karıştırın.

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