Füme hindi sandviç tarifi

Malzemeler:

4 dilim hindi füme

6 dilim çavdarlı tost ekmeği

2 adet ince dilimlenmiş salatalık

Bir tutam Frenk soğanı

2 adet marul

Sos için

2 yemek kaşığı rokfor

1 dilim avokado

1 tatlı kaşığı chili biber sos

1 tatlı kaşığı taze soğan

1 tatlı kaşığı dereotu

2 dilim domates

2 yemek kaşığı krem peynir

1 çay kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kapari

1 tutam kimyon, karabiber ve tuz



Hazırlanışı:

Sos malzemelerini blender’dan geçirin. Krema kıvamına gelinceye kadar iyice çırparak sosu hazırlayın. Frenk soğanını ince ince kıyın. Tost ekmeklerini, kenarlarını atarak, üçgen şeklinde kesin ve sosu ekmeklerin içe gelecek kısmına bolca sürün. Hindi füme, marul ve salatalık dilimlerini ekmeklerin arasına yerleştirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.