Ispanak köftesi tarifi

Malzemeler:

1 kg ıspanak

1 su bardağı soya kıyması

1 su bardağı ılık su

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Ispanakları az miktar suda 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Elinizle iyice sıkarak kalan suyu akıtın ve ince ince kıyın. Soya kıymasını, 1 su bardağı ılık suda 15 dakika bekleterek kıvam almasını sağlayın. Bir kapta ıspanak, soya kıyması, 1 adet yumurta, tuz ve karabiberi karıştırın. Arada kıvam alması için azar azar un serpin. Köfte kıvamına geldiğinde elinizle şekil verin. Köfteleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa batırıp önlü arkalı kızartın.



*Formsante dergisinden alınmıştır.