Sarı yeşil pilav

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2-3 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı baldo pirinci

1 tatlı kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı fındık yağı

1 çay bardağı bezelye

1 çay bardağı mısır

10 dal dereotu



Hazırlanışı:

Pirinci sıcak suda, su soğuyuncaya kadar bekletin. Daha sonra birkaç kez yıkayıp süzün. Tereyağını ve fındık yağını pilavı pişireceğiniz tencerede ısıtın. Pirinci ekleyip kavurun. 1.5 su bardağı sıcak suyu, bezelyeyi ve mısırı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ateşi kısın. Pirinçler suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın, kıyılmış dereotunu ekleyip

5 dakika demlendikten sonra servis yapın.