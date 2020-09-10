Diyetisyen Ferin Batman'dan tavuklu sandviç lezzeti

Malzemeler

300 gr tavuk göğsü

1 küçük bardak yağsız veya az yağlı yoğurt

2 kereviz sapı veya çarliston biber

2 yemek kaşığı ince kıyılmış turşu

1çorba kaşığı hardal

1 yeşil soğan

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı biber

Bir tutam tuz

Zevkinize göre biber

3 yaprak marul

20 kiraz domates



Hazırlanışı

Tavuk göğsünü yağda tavada pişirip jülyen dilimleyin. Kereviz saplarını ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Bir kapta, domates ve marul dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Tavuklu salatayı 3 marul kabın içine dağıtın, üzerine domatesleri ilave edin. 4 güne kadar dolapta saklayabilirsiniz.