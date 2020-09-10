Diyetisyen Ferin Batman'dan tavuklu sandviç lezzeti
Malzemeler
300 gr tavuk göğsü
1 küçük bardak yağsız veya az yağlı yoğurt
2 kereviz sapı veya çarliston biber
2 yemek kaşığı ince kıyılmış turşu
1çorba kaşığı hardal
1 yeşil soğan
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı kırmızı biber
Bir tutam tuz
Zevkinize göre biber
3 yaprak marul
20 kiraz domates
Hazırlanışı
Tavuk göğsünü yağda tavada pişirip jülyen dilimleyin. Kereviz saplarını ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Bir kapta, domates ve marul dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. Tavuklu salatayı 3 marul kabın içine dağıtın, üzerine domatesleri ilave edin. 4 güne kadar dolapta saklayabilirsiniz.