Zeytinyağlı kolay pilav

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Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı sıcak su (1 su bardağını tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz)

Taze karabiber

Tuz



Hazırlanışı

Tencereye yağı koyun ve hafifçe yıkadığınız pirinçleri suda bekletmeden direkt olarak tencereye aktarın. Biraz kavurduktan hemen sonra sıcak suyunu ilave edip, önce yüksek sonra kısık ateşte pişirin. Tuzu, suyu ilave ederken koyabilirsiniz. Taze karabiberi servis sırasında serpin. Pilavınızı biraz demlendirdikten sonra servis yapın.