Cheddar peynirli fırın makarna

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4 kişilik -

Malzemeler

500 gr bukle makarna

30 gr tereyağı

2 yemek kaşığı un

300 ml süt

1-2 çay kaşığı toz hardal

Karabiber

250 gr rendelenmiş cheddar peyniri

Tuz



Hazırlanışı:

Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayıp suyunu süzün ve sıcak olarak saklayın. Tereyağını tencerede orta ateşte eritin. Unu ekleyip devamlı karıştırarak kavurun. Yavaşça sütü ekleyip bekletmeden hardal tozunu ilave edin. Koyulaşana kadar yaklaşık 5 dakika karıştırın. 200 gr peyniri ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarnayı sosa ekleyip iyice karıştırın. Fırına dayanıklı bir servis kabına makarnayı doldurun ve üzerine kalan cheddar peynirini serpip 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.