Hazır yufka ile sebze çin böreği

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12 kişilik -

Malzemeler

6 adet yufka

3 adet yumurta

1 bardak süt

½ çay bardağı erimiş margarin

½ çay bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı kabartma tozu



Harcı için

1 adet soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet doğranmış ve haşlanmış havuç

1 doğranmış kabak

200 gr kültür mantarı

3 adet taze soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber



Üzeri için

1 su bardağı iyice dövülmüş etimek



Hazırlanışı

Mercimeği akşamdan ayıklayın, yıkayıp, suda bırakın. Ertesi gün haşlayıp süzün. Doğranmış soğanı 4 çorba kaşığı sıvıyağda hafif sararana kadar kızartın. Yıkanıp ince doğranmış mantar, havuç ve kabağı da ilave edip birkaç kez çevrilerek kavrulur. Süzülmüş mercimeği katarak biraz daha kavurun. Ateşten alıp, doğranmış taze soğan, tuz, karabiber ilave edin. Bu harcı 24 kümeye ayırın. Büyükçe bir kasede yumurta, süt, erimiş yağ, sıvıyağ ve kabartma tozunu iyice karıştırın. Bir yufka serin, üzerine yumurta, yağ, süt karışımını sürün. Üzerine ikinci yufkayı koyun. Onun üzerine de karışımı sürün. Yufkayı sekiz parçaya kesin. Alt kısmına harç koyup iki kenarını ortaya kıvırın, sonra iki parmak genişliğinde gevşek olarak sarın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. 24 adet böreği artan yumurtalı karışıma batırıp irice dövülmüş etimeğe bulayın. Tepsiye dizip fırında kızartın ve sıcak olarak servis edin.