Hazır yufka ile sebze çin böreği
12 kişilik
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Malzemeler
6 adet yufka
3 adet yumurta
1 bardak süt
½ çay bardağı erimiş margarin
½ çay bardağı sıvıyağ
1 çay kaşığı kabartma tozu
Harcı için
1 adet soğan
1 su bardağı yeşil mercimek
2 adet doğranmış ve haşlanmış havuç
1 doğranmış kabak
200 gr kültür mantarı
3 adet taze soğan
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Üzeri için
1 su bardağı iyice dövülmüş etimek
Hazırlanışı
Mercimeği akşamdan ayıklayın, yıkayıp,
suda bırakın. Ertesi gün haşlayıp süzün.
Doğranmış soğanı 4 çorba kaşığı
sıvıyağda hafif sararana kadar kızartın.
Yıkanıp ince doğranmış mantar, havuç
ve kabağı da ilave edip birkaç kez
çevrilerek kavrulur. Süzülmüş mercimeği
katarak biraz daha kavurun. Ateşten alıp,
doğranmış taze soğan, tuz, karabiber
ilave edin. Bu harcı 24 kümeye ayırın.
Büyükçe bir kasede yumurta, süt, erimiş
yağ, sıvıyağ ve kabartma tozunu iyice
karıştırın. Bir yufka serin, üzerine yumurta,
yağ, süt karışımını sürün. Üzerine ikinci
yufkayı koyun. Onun üzerine de karışımı
sürün. Yufkayı sekiz parçaya kesin. Alt
kısmına harç koyup iki kenarını ortaya
kıvırın, sonra iki parmak genişliğinde
gevşek olarak sarın. Diğer yufkaları da
aynı şekilde hazırlayın. 24 adet böreği
artan yumurtalı karışıma batırıp irice
dövülmüş etimeğe bulayın. Tepsiye dizip
fırında kızartın ve sıcak olarak servis edin.