Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti kurabiyeleri hazırlamak çok kolay. Sizin için iki kolay kurabiye tarifi seçtik.

Çay saatlerinin vazgeçilmez tatlıları, kurabiyeler. Ağızda dağılan çıtır çıtır lezzetli kurabiyeler yapmak düşündüğünüzden basit. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz kolay kurabiye tarifi arıyorsanız yazımıza mutlaka göz atın. Birbirinden lezzetli iki kolay kurabiye tarifi için işte malzemeler…



Acıbadem Kurabiyesi Malzemeleri





2 yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı sıvı acıbadem aroması

250 gram öğütülmüş fındık





Acıbadem Kurabiyesinin Hazırlanışı

Kolay kurabiye tarifi olarak vereceğimiz ilk tarif acıbadem kurabiyesi. Öncelikle fırın tepsisine yağlı kâğıt serip fırınınızı 170 dereceye ayarlayın. Yumurta akını mikserle en düşük seviyede çırpın. Daha sonra toz şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Aromayı da ilave ettikten sonra karışımı 2 dakika daha çırpın. Öğütülmüş fındığı yavaş yavaş ilave edin. Artık mikseri bir kenara bırakabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla köpüğünü söndürmeden acıbadem kurabiyesinin hamurunu oluşturacak bu karışımı ters yüz edin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve karışımın elinize yapışmaması için elinizi ıslatın. Tepsiye aralıklarla dizdiğiniz kurabiyenizi 15-20 dakika arasında pişirin. Kolay kurabiye tarifi olarak acıbadem kurabiyeniz hazır, afiyet olsun. Bir diğer kolay kurabiye tarifi, çikolatalı cevizli kurabiye için işte malzemeler…





Kolay kurabiye tarifi olarak vereceğimiz ilk tarif acıbadem kurabiyesi.





Çikolatalı Cevizli Kurabiye





3,5 su bardağı un

1,5 çay bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1paket şekerli vanilin

200 gram margarin

1 yumurta

2 çay bardağı kadar iri kıyılmış ceviz

1 çay bardağı kadar çikolata parçaları



Çikolatalı Cevizli Kurabiyenin Hazırlanışı

Kolay kurabiye tarifi olarak çikolatalı cevizli kurabiye hem lezzetli hem besleyici bir tat. Öncelikle fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp ısınmasını sağlayın. 3,5 bardak unu, 1 kabartma tozuyla karıştırın. Üzerine şekerli vanilin, toz şeker ve yumurtayı ekleyin. Un karışımını yoğurmaya başlayın. İri kıyılmış cevizleri de karışıma ekleyerek her tarafına dağılacak şekilde yoğurmaya devam edin. Sıra geldi çikolata parçalarına. Çikolata parçalarını da ekleyip yoğurun. Hamurunuz hazır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avcunuzun içinde bu parçaları yuvarlayın. Tepsiye dizmeden önce parçaların üzerini biraz düzleştirin. 20 dakika kadar pişirdikten sonra soğutarak servis yapabilirsiniz.



https://www.istockphoto.com/tr/fotoğraf/görüntü-taze-pişmiş-çikolatalı-kurabiye-new-york-tarzı-levine-ev-yapımı-çikolata-gm1217096230-355131157

Kolay kurabiye tarifi olarak çikolatalı cevizli kurabiye hem lezzetli hem besleyici bir tat.





Kolay Kurabiye Pişirmenin Püf Noktaları

Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyelerin en önemli püf noktası tereyağıdır. Elbette margarinle kurabiye hamuru yapmak da mümkün ama tereyağı içerdiği su oranıyla margarinden daha iyi sonuç verir. Aslında genelde toz şeker kullanılsa da pudra şekerinin pürüzsüz dokusu çoğu kurabiye hamuruna çok yakışır. Eğer toz şeker yerine pudra şekeri tercih ederseniz, toz şeker ölçüsünün yarısı kadar kullanmanız yeterli olur. Kolay kurabiye tarifi için püf noktalarından bir diğeri ise hamuru bastırmadan parmak uçlarıyla yoğurmak. Son olarak da fırın ısısını çok yükseltmemenizi tavsiye ederiz. 170 derecelik bir ısı kurabiye pişirmek için idealdir.



