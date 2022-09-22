Kaşık atma nedir? Masterchef'te kaşık atmak ne anlama geliyor?

Ekranların ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam Mehmet Şef'in bir yarışmacıya kaşık atması bölüme damgasını vurdu. Bu kaşık atma olayı sezon için de bir ilk oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kaşık atmasının ardından MasterChef'te kaşık atmak ne demek? Ne anlama? geliyor soruları da internette en çok arananlar arasına girdi.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Mehmet Şef kazanan ismi açıklarken kaşık attı ve bu sezonun ilk kaşığını alan ismin Metin olduğunu söyledi. Metin'in tabağını öven Mehmet Şef şunları söyledi:

"Metin... Ana ürün soğan. Hiçbir protein yok, sadece şu kadarcık hurma. Altında soğanla yapılmış bir beyzin var. Bunun üstünde beyaz soğanla yaptığın güzel bir poşe var. Bunun üstünde bir çıtır ve içinde hurma. Gerçekten soğan ne kadar iyi kullanabilecekse o kadar iyi kullanılmış bir tabak. Çok üst düzey bir sunum. Soğan ne kadar iyi dengelenebilirse o kadar iyi dengelenmiş. Bu tabağa yapılacak tek şey vardı, o da zaten kaşıktı. Tebrik ediyoruz" dedi.

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Peki, Masterchef'te kaşık atmak ne anlama geliyor? Masterchef'te bir şefin kaşık atması, şefin yapılan yemeği ve sunumu çok beğendiği anlamına geliyor. Yemekle ilgili hiçbir eksiğin olmadığı; lezzetinin, kıvamının tam olduğunu gösteriyor. Kaşık atılan tabak, ‘en üst seviye olmuş’ anlamına geliyor.

Yarışmanın internet sayfasına göre kaşık atmak öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış. Bir şefin kaşık atması demek öğrencisine “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı “ anlamını ifade ediyor.

Masterchef'te kaşık atmak her zaman görülen bir durum değil. İlk olarak 2019 şampiyonu Cemre’nin yemeği sonrasında kaşık atılmıştı.