Çaylı mini kekler tarifi

Malzemeler:

230 gr tereyağı

300 gr toz şeker

350 gr un

4 yumurta

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı bergamot aromalı siyah çay

Üzeri için

200 gr pudra şeker

3 çorba kaşığı su

1 tatlı kaşığı bergamot aromalı siyah çay (toz haline getirilmiş)



Hazırlanışı:

Tereyağı ile şekeri mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ilave edin. Ayrı bir kasede un, kabartma tozu, çay ve sütü karıştırıp yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin. Mini kek kalıplarını yağlayın. Hazırladığınız karışımı kalıpların 3/4’üne paylaştırın. 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için, pudra şeker ile çayı karıştırın. Suyu yavaş yavaş ilave edin. Çok katı olmayan macun kıvamına getirin. Pişen kekler soğuduktan sonra üzerlerini bu macun ile süsleyin. Servis yapın.