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Çikolatalı armutlu kek

Çikolatalı armutlu kek tarifi

Malzemeler:
2 yumurta
80 g toz şeker
200 ml krema
60 g tereyağı
100 g bitter çikolata
100 g un
Bir tutam tuz
3 armut
Çikolatalı armutlu kek

Hazırlanışı:
Yumurtalar ve toz şekeri çırpma kabına alarak bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Kremayı ekleyip karıştırın. Tereyağı ve küçük parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı bir sos tenceresine alarak kısık ateşte eritin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınan çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ilave edin. Un ve tuzu ekleyip karıştırın. Armutların birini bütün olarak dilimleyin. Kalan iki tanesinin kabuklarını soyup küp doğrayın ve hamura ekleyip karıştırın. Ayırdığınız dilimli armutları kek kalıbının kenarına dizip kek karışımı yağladığınız yuvarlak fırın kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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