Glutensiz kek tarifi

Malzemeler

3 yumurta

1 bardak toz şeker

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1/2 bardak yoğurt

3 bardak glütensiz pirinç unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı toz tarçın

1 su bardağı kuru üzüm



Hazırlanışı

Yumurta, şeker ve vanilyayı geniş bir kasede iyice çırpın. Zeytinyağı, yoğurt, pirinç unu ve kabartma tozunu da ekleyip iyice çırpın. Tarçın ve üzümü ekleyip karıştırın. Harcı yağladığınız bir kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıbından çıkarıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.