Fesleğen Martini

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Yazın tadını nefis kokteyller ve küçük atıştırmalıklarla çıkarmaya ne dersiniz?

Fesleğen Martini

Malzemeler:

• 6 cl. sake

• 3 cl. yeşil çay

• 3 cl. Sweet&Sour*

• Yarım salatalık püresi

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Limonla süsleyerek servis edin.



* Sweet&Sour: Limon içeren tatlı-ekşi bir sos. Genellikle kokteyl yapımında kullanılıyor. Büyük marketlerde bulabilirsiniz.



Bellini

Malzemeler:

• 8 cl. şampanya

• 4 tatlı kaşığı şeftali püresi

• 2 dilim çilek

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Çilekle süsleyerek servis edin.





Hooters

Malzemeler:

• 5 cl. Absolut Kurant

• 2 cl. portakal suyu • 2 cl. Hindistan cevizi şurubu

• 2 cl. nar şurubu

• 3-4 dilim elma

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a (karıştırma kabı) dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Elmayla süsleyerek servis edin.



Sweet Martini

Malzemeler:

• 6 cl. Absolut Blue

• 2 cl. Cointreau (Portakal likörü)

• 2 cl. lime suyu

• 4-5 yaprak nane

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. İçine nane yapraklarını atarak servis edin.





Tea Martini

Malzemeler:

• 6 cl. sake

• 3 cl. yeşil çay

• 3 cl. Sweet&Sour

• Yarım salatalık püresi

• 1 dilim salatalık

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Salatalıkla süsleyerek servis edin.



Sex In The City

Malzemeler:

• 5 cl. limonlu votka

• 2 cl. portakal şurubu

• 2 cl. passion fruit şurubu

• 3 cl. nar suyu

• 3 dilim çilek Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Çilekle süsleyerek servis edin.





Mexican Mojito

Malzemeler:

• 6 cl. Tequila

• 2 parça jalapeno biberi

• 4-5 yaprak nane

• 4-5 dilim lime

• Buz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı buz dolu bardağa doldurarak servis edin.





Vodkado

Malzemeler:

• 5 cl. Tequila

• 3 cl. Sweet&Sour

• 2 cl. portakal likörü

• Yarım avokado püresi

• 1-2 yaprak fesleğen

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri shaker’a dökün. Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun. Fesleğenle süsleyerek servis edin.





Yemekler



Karidesli avokado ve tere çorbası

Malzemeler:

• 1 avokado

• 1 adet lime

• 1 çorba kasesi yeşil soğan

• 1 demet tere

• 1 kutu Hindistan cevizi sütü

• 10 adet temizlenmiş karides

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz





Hazırlanışı:

Yeşil soğanları doğrayın. Lime’ı sıkın. Karides haricinde tüm malzemeleri miksere koyup iyice işleyin. Eğer yoğunluk fazla olursa biraz daha lime suyu ekleyin. Karidesleri sıvı yağ ile tavada çevirip pembeleşinceye kadar pişirin. Tuzuna bakıp servis edin.



Balkabaklı karides

Malzemeler:

• 10 adet temizlenmiş karides

• 1 dilim balkabağı

• 3 yemek kaşığı su

• 1 diş sarımsak

• 1 çay kaşığı tereyağı

• 1 çay kaşığı susam

• 1 çay kaşığı Sweet Chilli (Tatlı-acı sos)



Hazırlanışı:

Karides hariç tüm malzemeleri mikrodalgaya dayanıklı bir kapta, üzerini folyoyla kapladıktan sonra, üç dakika fırınınızın en yüksek seviyesinde pişirin. Yumuşak bir kıvamdayken mikserle püre haline getirin. Karidesleri iki dakika buharda pişirin. Üzerine bir çay kaşığı Sweet Chilli dökün. Önce tabakların altına susamları, ardından hazırladığınız püreyi ve en üste karidesleri yerleştirerek servis edin.





Turp ve soyalı ton balığı

Malzemeler:

• 150 gr. ton balığı fileto

• 1 adet küçük turp

• 1 adet Meksika biberi

• 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

• 1 adet lime

• 10 adet maydanoz yaprağı

• 1 tutam kişniş

• 10 adet Çin yemeği çubuğu

Sosu için:

• Bir kahve fincanı soya sosu

• 1 kahve fincanı taze portakal suyu



Hazırlanışı:

Soya sosu ve portakal suyunu birleştirip sosluklara koyun. Turpu ince ince doğrayın. Meksika biberinin çekirdeklerini temizleyip, ince ince dilimleyin. Ton balığını küçük küpler şeklinde doğrayın. Çin yemeği çubuklarına önce ton balığını geçirin. Bir dilim turpu çubuk ve ton balığının arasına sıkıştırıp ardından salatalıkla sarın. Üzerine Meksika biberi ve lime’ı koyup susam serpin. Kişnişle süsleyerek servis edin.





Coronation tavuk

Malzemeler:

• 150 gr. tavuk eti

• 1 çay kaşığı köri tozu

• 1 çay kaşığı zerdeçal

• 1 adet lime

• 1 tatlı kaşığı hardal

• 4 yemek kaşığı mayonez

• 1 yemek kaşığı kişniş

• 1 kabak

• 10 ufak dilim baget ekmek

• Tuz





Hazırlanışı:

Tavukları iki saat, 130 derecede fırınlayın, ardından dilimleyin. Kabakları dilimleyip üzerleri ızgara izi olana kadar pişirin. Kişnişi ve salatalıkları doğrayın. Lime’ın suyunu sıkın. Salatalık ve ekmek hariç tüm malzemeleri karıştırın. Tuzunu kontrol edin ve gerekiyorsa ekleyin. Ekmekleri zeytinyağı ile 1-2 dakika kızartın. Üzerine kabakları yerleştirin. Tavuklu karışımı üzerine koyduktan sonra salatalık ve kişnişle süsleyerek servis edin.



Fish in chips

Malzemeler:

• 250 gr. fener balığı filetosu

• 50 gr. nişasta

• 1 orta boy patates

• 10 adet maydanoz yaprağı

• Yarım salatalık

• 3 yemek kaşığı tartar sos



Hazırlanışı:

Patatesi soyun ve ince ince şeritler halinde kesin. Balıkları nişastaya bulayın. Soyulmuş patates şeritlerini nişastaya yatırılmış balık filetosuna sarın. Kızgın yağda yaklaşık beş dakika kızartıp dilimleyin, üzerine bir çay kaşığı tartar sos koyun. Dilimlediğiniz salatalık ve maydanozla süsleyerek servis edin.





Tavuklu nachos

Malzemeler:

• 150 gr. tavuk eti

• Çeyrek avokado

• Çeyrek kırmızı soğan

• 10 adet mısır cipsi (Nachos)

• Yarım portakal

• 2 yemek kaşığı rendelenmiş çedar peyniri



Hazırlanışı:

Bütün tavukları 130 derecede, iki saat fırınlayıp, didikleyin. Portakalın suyunu sıkın. Avokado ve kırmızı soğanları doğrayın. Mısır cipsinin üzerine malzemeleri zevkinize göre yerleştirip iki dakika, 180 derecede fırınlayın. Çedar peynirleri eridiğinde çıkartıp, servis edin. Tartar sosla lezzetlendirebilirsiniz.