Fesleğen Martini
Yazın tadını nefis kokteyller ve küçük atıştırmalıklarla çıkarmaya ne dersiniz?
Fesleğen
Martini
Malzemeler:
• 6 cl. sake
• 3 cl. yeşil çay
• 3 cl. Sweet&Sour*
• Yarım salatalık püresi
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri
shaker’a dökün.
Hazırladığınız karışımı
bardağa doldurun.
Limonla süsleyerek
servis edin.
* Sweet&Sour: Limon
içeren tatlı-ekşi bir
sos. Genellikle kokteyl
yapımında kullanılıyor.
Büyük marketlerde
bulabilirsiniz.
Bellini
Malzemeler:
• 8 cl. şampanya
• 4 tatlı kaşığı şeftali püresi
• 2 dilim çilek
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a
dökün. Hazırladığınız
karışımı bardağa
doldurun. Çilekle
süsleyerek servis edin.
Hooters
Malzemeler:
• 5 cl. Absolut Kurant
• 2 cl. portakal suyu
• 2 cl. Hindistan cevizi şurubu
• 2 cl. nar şurubu
• 3-4 dilim elma
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a
(karıştırma kabı) dökün.
Hazırladığınız karışımı bardağa
doldurun. Elmayla süsleyerek
servis edin.
Sweet Martini
Malzemeler:
• 6 cl. Absolut Blue
• 2 cl. Cointreau (Portakal likörü)
• 2 cl. lime suyu
• 4-5 yaprak nane
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a
dökün. Hazırladığınız karışımı
bardağa doldurun. İçine nane
yapraklarını atarak servis edin.
Tea Martini
Malzemeler:
• 6 cl. sake
• 3 cl. yeşil çay
• 3 cl. Sweet&Sour
• Yarım salatalık püresi
• 1 dilim salatalık
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a
dökün. Hazırladığınız karışımı
bardağa doldurun. Salatalıkla
süsleyerek servis edin.
Sex In The City
Malzemeler:
• 5 cl. limonlu votka
• 2 cl. portakal şurubu
• 2 cl. passion fruit şurubu
• 3 cl. nar suyu
• 3 dilim çilek
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a
dökün. Hazırladığınız karışımı
bardağa doldurun. Çilekle
süsleyerek servis edin.
Mexican
Mojito
Malzemeler:
• 6 cl. Tequila
• 2 parça jalapeno
biberi
• 4-5 yaprak nane
• 4-5 dilim lime
• Buz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri
shaker’a dökün.
Hazırladığınız karışımı
buz dolu bardağa
doldurarak servis edin.
Vodkado
Malzemeler:
• 5 cl. Tequila
• 3 cl. Sweet&Sour
• 2 cl. portakal likörü
• Yarım avokado püresi
• 1-2 yaprak fesleğen
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri shaker’a dökün.
Hazırladığınız karışımı bardağa doldurun.
Fesleğenle süsleyerek servis edin.
Yemekler
Karidesli avokado ve
tere çorbası
Malzemeler:
• 1 avokado
• 1 adet lime
• 1 çorba kasesi yeşil soğan
• 1 demet tere
• 1 kutu Hindistan cevizi sütü
• 10 adet temizlenmiş karides
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• Tuz
Hazırlanışı:
Yeşil soğanları doğrayın. Lime’ı sıkın.
Karides haricinde tüm malzemeleri
miksere koyup iyice işleyin. Eğer yoğunluk
fazla olursa biraz daha lime suyu ekleyin.
Karidesleri sıvı yağ ile tavada çevirip
pembeleşinceye kadar pişirin. Tuzuna
bakıp servis edin.
Balkabaklı karides
Malzemeler:
• 10 adet temizlenmiş karides
• 1 dilim balkabağı
• 3 yemek kaşığı su
• 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı tereyağı
• 1 çay kaşığı susam
• 1 çay kaşığı Sweet Chilli (Tatlı-acı sos)
Hazırlanışı:
Karides hariç tüm malzemeleri
mikrodalgaya dayanıklı bir kapta, üzerini
folyoyla kapladıktan sonra, üç dakika
fırınınızın en yüksek seviyesinde pişirin.
Yumuşak bir kıvamdayken mikserle
püre haline getirin. Karidesleri iki dakika
buharda pişirin. Üzerine bir çay kaşığı
Sweet Chilli dökün. Önce tabakların altına
susamları, ardından hazırladığınız püreyi
ve en üste karidesleri yerleştirerek servis
edin.
Turp ve soyalı ton balığı
Malzemeler:
• 150 gr. ton balığı fileto
• 1 adet küçük turp
• 1 adet Meksika biberi
• 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
• 1 adet lime
• 10 adet maydanoz yaprağı
• 1 tutam kişniş
• 10 adet Çin yemeği çubuğu
Sosu için:
• Bir kahve fincanı soya sosu
• 1 kahve fincanı taze portakal suyu
Hazırlanışı:
Soya sosu ve portakal suyunu birleştirip
sosluklara koyun. Turpu ince ince
doğrayın. Meksika biberinin çekirdeklerini
temizleyip, ince ince dilimleyin. Ton
balığını küçük küpler şeklinde doğrayın.
Çin yemeği çubuklarına önce ton
balığını geçirin. Bir dilim turpu çubuk ve
ton balığının arasına sıkıştırıp ardından
salatalıkla sarın. Üzerine Meksika biberi
ve lime’ı koyup susam serpin. Kişnişle
süsleyerek servis edin.
Coronation tavuk
Malzemeler:
• 150 gr. tavuk eti
• 1 çay kaşığı köri tozu
• 1 çay kaşığı zerdeçal
• 1 adet lime
• 1 tatlı kaşığı hardal
• 4 yemek kaşığı mayonez
• 1 yemek kaşığı kişniş
• 1 kabak
• 10 ufak dilim baget ekmek
• Tuz
Hazırlanışı:
Tavukları iki saat, 130 derecede fırınlayın,
ardından dilimleyin. Kabakları dilimleyip
üzerleri ızgara izi olana kadar pişirin.
Kişnişi ve salatalıkları doğrayın. Lime’ın
suyunu sıkın. Salatalık ve ekmek hariç
tüm malzemeleri karıştırın. Tuzunu kontrol
edin ve gerekiyorsa ekleyin. Ekmekleri
zeytinyağı ile 1-2 dakika kızartın. Üzerine
kabakları yerleştirin. Tavuklu karışımı
üzerine koyduktan sonra salatalık ve
kişnişle süsleyerek servis edin.
Fish in chips
Malzemeler:
• 250 gr. fener balığı filetosu
• 50 gr. nişasta
• 1 orta boy patates
• 10 adet maydanoz yaprağı
• Yarım salatalık
• 3 yemek kaşığı tartar sos
Hazırlanışı:
Patatesi soyun ve ince ince şeritler
halinde kesin. Balıkları nişastaya bulayın.
Soyulmuş patates şeritlerini nişastaya
yatırılmış balık filetosuna sarın. Kızgın
yağda yaklaşık beş dakika kızartıp
dilimleyin, üzerine bir çay kaşığı tartar
sos koyun. Dilimlediğiniz salatalık ve
maydanozla süsleyerek servis edin.
Tavuklu nachos
Malzemeler:
• 150 gr. tavuk eti
• Çeyrek avokado
• Çeyrek kırmızı soğan
• 10 adet mısır cipsi (Nachos)
• Yarım portakal
• 2 yemek kaşığı rendelenmiş çedar
peyniri
Hazırlanışı:
Bütün tavukları 130 derecede, iki saat
fırınlayıp, didikleyin. Portakalın suyunu sıkın.
Avokado ve kırmızı soğanları doğrayın.
Mısır cipsinin üzerine malzemeleri
zevkinize göre yerleştirip iki dakika, 180
derecede fırınlayın. Çedar peynirleri
eridiğinde çıkartıp, servis edin. Tartar sosla
lezzetlendirebilirsiniz.