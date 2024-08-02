İtalyan gibi pişirdik, İtalyan gibi yedik

Geçtiğimiz gün Korkmaz ile EKS Mutfak’ta İtalyan konseptli bir workshop gerçekleştirildi. Farklı yayınlardan basın mensupları bu kez mutfakta tezgahın başına geçti. Ekip, EKS Mutfak kurucusu ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç önderliğinde İtalyan makarnası ve tiramisu yapımını öğrendi ve Eyüp Kemal Sevinç’in yönlendirmeleriyle herkes kendi istasyonunda bu lezzetleri pişirdi. Şef Eyüp Kemal Sevinç’ten aynı zamanda yemek hazırlık aşamalarının ipuçlarından tutun, neden Osmanlı’dan bu yana Bolu Mengen’de çokça aşçı yetiştiğine dair bilgiler de edindik.

Haber: Elele.com.tr

MEHMET USTA’NIN BOLU MENGEN’İ AŞÇI DİYARI YAPIŞI

On yedinci yüzyılda Bolu Mengen havzası dönemin avlanma sahası olarak kullanılırmış. Dönemin sultanları buraya gelir avlanırlarmış. Yine böyle bir dönemde o dönemin sultanına yemekleri Mehmet Usta yapmış ve Sultan yemekleri çok beğenince Mehmet Usta’nın saraya getirilmesini istemiş. O zamana kadar da Saray’ın matbahı amiresinde yemekleri Nevşehirli ustalar yaparlarmış ve uzun yıllar Saray’ın mutfağını Nevşehirli ustalar yönetmiş. Mehmet Usta’nın Saray’a gelmesiyle beraber yanında ailesi ve akrabaları da çalışmaya gelmiş. Mehmet Usta kısa sürede yetenekleriyle ön plana çıkıp sürekli yeni personele ihtiyaç duyunca kendi çevresinden Bolu Mengen’den ekibini kurmuş ve zamanla tüm matbahı amirede üstünlük kurmuş. Yanında yetişen Mengenli ustalar da zamanla sadrazamların paşaların kendi konaklarında mutfakları yönetmeye başlamış. Böylece Mengen aşçılar diyarı olmuş. Mengenli aşçıların namını duymayan yoktur… Şef Eyüp Kemal Sevinç’in söylediğine göre kendisi de Bolu Mengenli ve aşçı dedesinin yanında yetişmiş.

HAMURU YOĞURDUK, AÇTIK, KESTİK: SIFIRDAN MAKARNA YAPTIK

Bu hikayeleri dinlerken bir taraftan Şef’in yönlendirmeleri ile İtalyan makarnası yapımına başlıyoruz. Tagliatelle makarnamız kremalı, mantarlı ve tavuklu. Önce hamurumuzu hazırladık ve sonrasında makarnanın sosunu pişirdik. Derken makarnayı tagliatelle yapmak için Korkmaz’ın yeni çıkardığı Twista Makarna Makinesi’ni kullandık. Önce makine ile hamurumuzu açtık, sonra makinenin diğer tarafı ile şerit şerit kestik ve tagliatelle makarnamız hazır oldu. Sosla birleştirdiğimiz makarnaları servis tabaklarımıza aldık ve hatıra fotoğrafı çekildik.

50 ŞEFTEN 50 TARİF İÇEREN KİTAP

Daha sonra tiramisu da yaptık ve tadıma geçtik. Herkes birbirinin makarnasını tadarak yorumladı. Tarif aynı olmasına rağmen herkesin makarnası farklıydı. El lezzetinin gerçekliğini kabul etmek lazım… Workshop’un sonunda her bir katılımcıya “50 Şef 50 Efsane Tarif: 50 Şefin Geleceğe Bırakmak İstediği 50 Orijinal Tarif” kitabı hediye edildi. Kitap, Korkmaz’ın Koruncuk Vakfı iş birliği ile vakfın 50. yılına özel hazırlanmış bir eser. Refika Birgül, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Somer Sivrioğlu gibi ülkemizin önde gelen 50 şefinden, kendilerine özel ve unutulmaması için kayda geçirilen 50 tarifin yer aldığı kitabın tüm geliri depremden etkilenen kız çocuklarının barınma, eğitim ve sağlık giderleri için kullanılacak.