Elmalı chia puding tarifi

Malzemeler:

6 yemek kaşığı chia tohumu

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

2 elma

Üzeri için

Elma

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Chia tohumlarını geniş bir kaseye alın. Üzerine süt, bal ve tarçını ilave edip karıştırın. Ara ara karıştırarak oda sıcaklığında 2 saat bekletin. Chia tohumları jelleşmeye başlayıp puding kıvam aldığında kabuğunu soyup rendelediğiniz elmaları ilave edin ve buzdolabına alın. Bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üzerini küçük küp doğradığınız elmalar ve file Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.