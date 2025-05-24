Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, hamilelik müjdesini Cannes’de verdi
2022 senesinde kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtak'la evlenen Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde anne olacağını açıkladı. Gümülcinelioğlu, “ilk Türk anne” olarak bu alanda bir ilke imza atmış oldu.
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'Kalbim Yangın Yeri' dizisiyle oyunculuğa adım atan Başak Gümülcinelioğlu, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Çağrı Çıtanak ile 9 Ekim 2022 tarihinde hayatını birleştirmişti.
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'Aşk Laftan Anlamaz', '8. Gün', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı' gibi yapımlarda rol alan Başak Gümülcinelioğlu son olarak boykot çağrısı yüzünden TRT'de yer alan dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelmişti.
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Gümülcinelioğlu, şimdi de Cannes kırmızı halısında boy gösterdi. Ancak ünlü oyuncunun bir sürprizi vardı.
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Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Böylece ilk Türk anne adayı olarak bir ilke imza attı.