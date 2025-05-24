Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor!

Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023'te avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Bodrum'da hayatlarını birleştiren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. İkilinin nikah şahitleri de Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin olmuştu. Mutlu çiftin ilk bebekleri Kemal, nisan ayında dünyaya gelmişti.

''HER GÜN FARKLI ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ''

Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.

5 AYLIK HAMİLE!

Ahmet Kural ve eşi katıldıkları bir etkinlikte objektiflere takıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.