Kepekli kurabiye tarifi

Malzemeler:

100 g un

50 g kepekli un

1 adet yumurta

80 g toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı damla çikolata

Üzeri için

5-6 adet file badem



Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp, yumuşak kıvamlı hamur elde edinceye kadar yoğurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Aralıklarla tepsiye dizin. Üzerlerine file badem serpiştirin. 180 derecede ısıtılmış fırında, üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.