Orman meyveli pasta

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Orman meyveli pasta tarifi

8 kişilik -

Orman meyveli pasta

Malzemeler

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

İç harcı için

300 gr karışık orman meyveleri

Üzeri için

1 paket orman meyveli toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Taze çiçekler



Hazırlanışı:

Keki hazırlamak için yumurtaları ve şekeri büyük bir kasede iyice çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Kek harcını 18 santim çapında içi yağlanmış kelepçeli kek kalıbına doldurun. 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kek pişerken orman meyveli toz krem şantiyi soğuk süt ile iyice çırpın ve kek pişene kadar buzdolabında bekletin. Kek ılındıktan sonra enine ikiye kesip iki parçanın arasına meyveleri dizin. Kekin üzerini ve kenarlarını krema ile kaplayın. Üzerini taze çiçeklerle süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



