Banduma (Kastamonu)

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Kastamonu mutfağından özel bir tarif...

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı nohut

4 kuru yufka

2 parça tavuk göğüs eti

1 litre tavuk suyu

100 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Nohudu bir gün önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip yumuşayana kadar haşlayın. Tavuk etini haşlayın. Suyunu süzüp iri parçalar şeklinde koparın. Yufkaları üç parmak genişliğinde sarın ve dört parmak genişliğinde kesin. Fırın tepsisine yayıp kızarana kadar pişirin. Yufkaları tavuğu haşladığınız suyla ıslatın ve servis tabağına alın. Tereyağını tavada kızdırın. Tavuk suyuyla ıslattığınız yufkaların üzerine önce haşlanmış nohudu daha sonra tavuk etlerini ekleyin. üzerlerine tereyağını gezdirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



