Ciğer yahnisi nasıl yapılır?

Malzemeler

500 g dana karaciğeri

3 orta boy soğan

1 kırmızı biber

2 sivri biber

2 domates

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Baharatlı patates için

500 g baby patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Kuşbaşı doğradoğınız dana ciğerini yıkayıp süzdükten sonra geniş bir tencereye alın. Su ekleyerek bir taşım kaynatın. Süzüp kenara alın. Ayrı bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Küp doğradığınız soğanları zeytinyağında hafif rengi dönene kadar soteleyin. Yemeklik doğranmış domates, ince kıyılmış biberler ve haşlanmış kuşbaşı dana ciğeri ekleyip, tuz ve karabiberle tatlandırarak kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış maydanozu ekleyerek 4-5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Baby patatesleri iyice yıkayıp bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlayın. Haşlanan patateslerin suyunu süzüp ortadan ikiye kesin. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları rendeleyip tavaya alın. Tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Haşlanmış patatesleri ekleyip birkaç dakika soteleyin ve ocaktan alın. Ciğer yahninin yanında sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





