Ekşili kuru dolma

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Ekşili kuru dolma tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

20 kuru patlıcan

Yarım su bardağı pirinç

250 g kuzu-dana karışık kıyma

2 soğan

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 limon

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 bardak su



Hazırlanışı:

Pirinç, kıyma, zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, kuru nane, kimyon, pul biber, tuz ve nar ekşisini birlikte karıştırın. önceden haşlanmış olan patlıcanlara fazla sıkıştırmadan doldurun ve yassı olarak tabanına kemik dizilmiş bir tencereye dizip yerleştirin. Dolmaların üzerine ayırdığınız 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, limon suyu ve suyu karıştırıp dökün. Ocağa alın, tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın. Kısık ateşte 40-50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



