Fırında bonfile

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Malzemeler

1 bütün bonfile (temizlenmiş 1.5-2 kg)

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tane biber



Hardal-Mantar Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

300 ml krema

100 ml süt

100 ml et suyu (bulyon ile hazırlanabilir)

2 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı köri

1 tatlı kaşığı taze

çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

2 tutam tuz

½ kg mantar

1 tatlı kaşığı tereyağı

½ limon suyu



Hazırlanışı:

Sarımsakları bonfilenin çeşitli yerlerine ufak kesikler açarak yerleştirin. Kalan malzemeyi karıştırarak bonfileye sürün.180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Bu sürede bonfilenin iki ucu pişkin, ortası az pişmiş olacaktır. İyi pişmiş istenirse 30-40 dakika daha pişirilmelidir. Mantarları dilimleyin, 1 kaşık tereyağı, ½ limon suyu ile soteleyin. Sos tenceresinde tereyağını eritin, un ilave edin ve 2 dakika kavurun. Süt ilave edin, 2 dakika yumurta çırpıcağı ile çırparak pişirin. Krema, et suyu ve kalan tüm malzemeyi ekleyin,

birkaç dakika çırpmaya devam ederek pişirin. Sotelenmiş mantarları ilave edin.