Fırında bonfile
- kişilik
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Malzemeler
1 bütün bonfile (temizlenmiş 1.5-2 kg)
5 diş sarımsak
1 yemek kaşığı hardal
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı tane biber
Hardal-Mantar Sos İçin:
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
300 ml krema
100 ml süt
100 ml et suyu (bulyon ile hazırlanabilir)
2 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı köri
1 tatlı kaşığı taze
çekilmiş karabiber
1 tatlı kaşığı kuru kekik
2 tutam tuz
½ kg mantar
1 tatlı kaşığı tereyağı
½ limon suyu
Hazırlanışı:
Sarımsakları bonfilenin çeşitli yerlerine ufak kesikler açarak yerleştirin. Kalan malzemeyi karıştırarak bonfileye sürün.180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Bu sürede bonfilenin iki ucu pişkin, ortası az pişmiş olacaktır. İyi pişmiş istenirse 30-40 dakika daha pişirilmelidir. Mantarları dilimleyin, 1 kaşık tereyağı, ½ limon suyu ile soteleyin. Sos tenceresinde tereyağını eritin, un ilave edin ve 2 dakika kavurun. Süt ilave edin, 2 dakika yumurta çırpıcağı ile çırparak pişirin. Krema, et suyu ve kalan tüm malzemeyi ekleyin,
birkaç dakika çırpmaya devam ederek pişirin. Sotelenmiş mantarları ilave edin.