Ispanaklı erişte tarifi

Malzemeler:

1 paket erişte makarna

500 gr ıspanak

1 soğan

3 diş sarımsak

3 sosis

2 yumurta

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Erişteyi paket üzerindeki tarife göre haşlayın. Suyunu süzdürün. Geniş bir tencereye yağı aktarın. İnce doğradığınız soğanı hafifçe kavurun. Ispanakları ayıklayıp yıkadıktan sonra iri parçalar halinde doğrayın. Sosisleri dilimleyin. Sarımsakları ezip, tuz ile birlikte hepsini harmanlayarak kavurun. Haşladığınız erişteyi yağladığınız fırın kabına alın. Üzerine ıspanaklı karışımı ilave edin. Rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını üzerine serpin. Yoğurt ile yumurtaları karıştırın. Kaşar peynirinin üzerine iyice yayıp kalan peyniri üzerine serpin. 180 dereceye ayarlı fırında pişirip sıcak servis yapın.