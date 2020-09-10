Elif Edes Tapan'dan öğle ya da akşam için pratik dürüm

Malzemeler

2 ufak lavaş/tortilla

1 organik tavuk göğsü

Kıvırcık salata yaprakları

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tutam tuz

Karabiber

Kolay Sezar sos için;

1 diş sarımsak

4 tatlı kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 parça ançüez

1 yemek kaşığı rende parmesan peyniri



Hazırlanışı

Sezar sos malzemesinin tümünü robota koyun, kısa kısa basarak sos kıvamına getirin. Tavukları tuz ve biberle az yağlı tavada ızgara yapın veya 180 derece ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Lavaşları fırında ısıtın. İnce doğranmış salatayı ve şerit kesilmiş veya didiklenmiş tavuk parçalarını lavaşı ekmeğin ortasına yerleştirin. Sezar sos gezdirip, wrap yaparak ikiye kesin.