Maklube

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10 kişilik

Malzemeler

500 gr kuzu kıyması

4 patlıcan

3 soğan

1 salçalık kırmızıbiber

500 gr baldo pirinç

75 gr çam fıstığı

75 gr kabuksuz badem

75 gr kabuksuz Antep fıstığı

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Saplarını kesip enine dilimleyin. çam fıstıkları, badem ve Antep fıstıklarını çok az zeytinyağı eklenmiş bir tavada kavurun. Kağıt havlu üzerine alın. Tavaya biraz daha zeytinyağı ekleyip patlıcan dilimlerini kızartın. Kızarttığınız patlıcanları yayvan bir tavaya yan yana dizin. üzerine bir miktar su ve tabak yerleştirip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip ince parçalar şeklinde doğrayın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve kırmızıbiberi ekleyip 5 dakika kavurun. Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pirinci bol suyla yıkayıp suyunu süzün. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencerede ısıtıp pirinci kavurun. 1 litre su ve tuzu ekleyip su kaynayana kadar hızlı ateşte, kaynamaya başladığında kısık ateşte 7 dakika pişirin. Başka bir tencereye pirincin yarısını aktarın. üzerini kaşığın tersiyle düzeltin. Patlıcan dilimlerini üzerine dizin. Biberli kıyma harcını ekleyin. Kalan pirinci ekleyip üzerini düzeltin. Tencerenin kapağını kapatıp çok kısık ateşte 1 saat pişirin. Ocağı kapatıp 10 dakika dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip aktarın. Antep fıstığı, badem ve çam fıstıklarıyla süsleyin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.