Mozarella peynirli bebek roka salatası tarifi

Malzemeler:

2 demet bebek roka

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 kırmızı soğan

1 su bardağı ayıklanmış taze kekik

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1 su bardağı misket mozarella peyniri

Sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi

3 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz bebek rokayı geniş bir servis kasesine alın. Rendelenmiş domates, piyazlık doğradığınız kırmızı soğan, ayıkladığınız taze kekik, dilimlenmiş siyah zeytin ve misket mozarella peynirini ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir sos kasesinde karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.