Şehriyeli güveç

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4 kişilik -

Malzemeler

2 parça kemikli kuzu eti

2 adet soğan

2 adet domates

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Pilavı için:

1 paket tel şehriye

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1’er adet yeşilbiber, kırmızı biber

1 çorba kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üstüne kaşar peyniri

Tuz



Hazırlanışı:

Bir tencerede etleri yağ ile kavurun. Önce kıyılmış soğanı, sonra küçük küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Salça, tuz ve baharat koyun,1-2 kere karıştırın, üzerine 1 su bardağı su ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer tarafta bir tencerede zeytinyağında rendelenmiş soğanı 2 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsak ve çok minik kesilmiş kırmızı ve yeşil biberi 5 dakika pişirin ve şehriyelere ekleyin. Şehriyelerin rengi iyice pembeleşinceye kadar kavrun. Domates salçası ve tuz ekleyin, 1-2 kez karıştırın. Üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Güveç kalıplarına kalıbın yarısına gelecek kadar şehriye pilavı ve üzerine de et koyun, kaşar peyniri rendesi serpin. 180 derecede ısıtılmış fırında, peynirler eriyene kadar bekletin ve sıcak olarak servis yapın.