Somon salatası tarifi

Malzemeler:

200 g somon

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

1/2 limonun suyu

3 dal ince kıyılmış dereotu

Sos için:

2 adet halka doğranmış salatalık

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 limonun suyu

3 dal ince kıyılmış dereotu

1 çorba kaşığı kapari

100 ml haﬁf çırpılmış krema

2 adet küçük doğranmış kırmızıbiber

1 çay bardağı ince kıyılmış fındık

1 halka doğranmış kırmızı soğan

10 iri yaprak marul



Hazırlanışı:

Üzerine tuz, karabiber, limon suyu ve dereotu koyduğunuz somon dilimlerini yağlı bir kağıda yerleştirip, 220 derece fırında 15-18 dakika pişirin. Bir salata tabağına marulları iri parçalar olarak koparıp yerleştirin. Soğan hariç tüm malzemeleri karıştırın. Bir çatal yardımı ile soğuyan somonu didikleyip marulların üstüne koyup, hazırladığınız sosu da üstüne dökün. Soğanlarla süsleyip servis yapın.