Teriyaki soslu tavuk
Teriyaki soslu tavuk tarifi
3 kişilik
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Malzemeleri
6 parça tavuk pirzola
Tuz
Karabiber
Teriyaki sos için
Yarım su bardağı soya sosu
Yarım su bardağı portakal suyu
2 yemek kaşığı erik ekşisi
2 yemek kaşığı ketçap
2 yemek kaşığı elma sirkesi
2 yemek kaşığı esmer şeker
3 diş sarımsak
1 tutam toz zencefil
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Tavuk pirzolaları tuz ve karabiberle tatlandırın. Kızgın yağda 12-15 dakika kızartıp kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Teriyaki sos için gerekli olan bütün malzemeleri bir sos tenceresinde çok koyu olmayan bir şerbet kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kızaran tavuk pirzolaların üzerine teriyaki sos gezdirerek servis yapın.
Lezzet dergisinden alınmıştır.