Yoğurt çorbası
Yoğurt çorbası tarifi...
12 kişilik
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Malzemeler
10 su bardağı et suyu
1 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı haşlanmış nohut
800 gr süzme yoğurt
1 soğanın suyu
15 ıspanak kökü
30 gr tereyağı
50 gr kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Bir gün önceden ıslattığınız buğdayı et suyunda yumuşayıncaya kadar pişirin. Kıymayı büyük bir kaseye alın. Karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Küçük parçalar kopararak küçük köfteler hazırlayın. Tencereye yoğurt, soğan suyu ve iri doğranmış ıspanak köklerini alın. Kaynayınca köfteleri ekleyin. Tereyağını tavada eritin. Kuru naneyi kızgın yağda kavurarak çorbaya ilave edin.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.