Yoğurt çorbası

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Yoğurt çorbası tarifi...

12 kişilik -

Malzemeler

10 su bardağı et suyu

1 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

800 gr süzme yoğurt

1 soğanın suyu

15 ıspanak kökü

30 gr tereyağı

50 gr kıyma

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Bir gün önceden ıslattığınız buğdayı et suyunda yumuşayıncaya kadar pişirin. Kıymayı büyük bir kaseye alın. Karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Küçük parçalar kopararak küçük köfteler hazırlayın. Tencereye yoğurt, soğan suyu ve iri doğranmış ıspanak köklerini alın. Kaynayınca köfteleri ekleyin. Tereyağını tavada eritin. Kuru naneyi kızgın yağda kavurarak çorbaya ilave edin.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

