Yumurtalı makarna tarifi
Malzemeler:
1 paket spagetti makarna
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yumurta sarısı
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yumurta
Rendelenmiş parmesan peyniri
Taze kekik
Değirmen karabiber
Hazırlanışı:
Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Üzerine zeytinyağı gezdirip karıştırın. Spagetti makarnayı bir çatal yardımıyla kuş yuvası olacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 7-8 dakika pişirip servis tabaklarına alın.Üzerlerine tereyağında pişirdiğiniz yumurtaları yerleştirin. Taze kekik, rendelenmiş parmesan peyniri ve değirmen karabiber ile süsleyerek sıcak servis yapın.