25-31 Aralık 2022 tarihlerinde aşkta en şanslı olan 3 burç

2022 senesinin son haftasında şanslı olan burçları açıklıyoruz. Jüpiterin Koç burcuna geçmesiyle şanslı olan burçlar değişti. Your Tango sitesine göre aşk konusunda en şanslı olan 3 burç şöyle sıralanıyor:

BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

İyi bir partnerin sevgisiyle dolu şanslı bir hafta geçirecek biri varsa, o sensin Boğa. Bu yılın büyük bir kısmını her zaman inandığınız bir ilişki üzerinde çalışarak geçirdiniz. Bu kişiyle mücadele ettiniz ve zorlukların üstesinden geldiniz. Ve şimdi, bu kişiye bir şans verdin, çünkü ona neredeyse kendine inandığın kadar inanıyorsun. Bu hafta aşkta şans sizden yana. Her şeyin tadını çıkarın.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yılın son haftası İkizler için de aşk konusunda şanslı günlerin işaretini taşıyor. Hayatınızdaki kişi ve siz artık bir karara varmış, birbirinizi çok sevdiğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Yani artık bunu kabul ettiniz; aksine kendinize inandırmak için savaşmanın sonuçsuz olduğunu fark ettiniz. Yeni aşk hayatınıza hoş geldiniz.

YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 22 Temmuz)

Bu haftayı, sizin için zor geçen bir yıldan sonra dinleneceğiniz ve iyileşeceğinizi zaten bildiğiniz bir hafta olarak ayırdınız. Yeni bir başlangıç sizin için işleri değiştirmek adına şanslı bir haftayı işaret ediyor. Yıldızlara göre bu hafta siz de aşk konusunda şanslı görünüyorsunuz.

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