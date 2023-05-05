5 Mayıs Akrep'te Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? 4 şanslı burç....

Ay tutulmasının burçlara etkileri neler olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan'ın yorumları şöyle: Türkiye’nin kuruluş haritasının 5-11 aksında gerçekleşecek. Sonlanmayla ilgilidir. Zuben el Genubi Akrebin pençesi demektir. Terazi takım yıldızının alfasıdır. Yani ilahi adalet kendini gösterirken iyiye dokunmazken, kötücül etkileri silip atacak.

Kolektif alanda; hastaneler, kapalı alanlar, sağlık, gizli örgütlerle ilgili çoğu konu açığa çıkacak demektir. Finansal kayıplar, iflas, krizin derinleşmesi, borçların, bankaların, ödemelerin, kredilerle ilgili ciddi sorunlar gerçekleşebilir.

5 Mayıs Ay Tutulması Zuben El Genubi sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecek. Zuben el genubi gökyüzünün en kötü etkili sabit yıldızı diyebilirim. Karmik borç karmik alacak yıldızıdır. Kötü karma yani verecekli, borçlu, kötü, olumsuz karmaları gösterir. Çok ağır hastalıklar verir, çok ağır kanserler verir. Akciğer hastalıkları verir. Kötü niyet, affedilmeyen olaylar, şiddet, yalan, hastalık, suç, rezalet, zehir. Bir konu tamamlanana kadar bırakmaz ve takıntı yaratır. İzleyicisi vardır. Karma bitmeden kurtaramazsın. Yaşanması gereken yaşanır, kurtuluşu yoktur.

BURÇLARA GENEL ETKİSİ

ASLAN, BOĞA, AKREP, BOĞA SERT ETKİ ALIYOR. HAYATINIZDA DEĞİŞİMLERİ KABUL EDİN.

SERT ETKİ ALIYOR. HAYATINIZDA DEĞİŞİMLERİ KABUL EDİN. BALIK, YENGEÇ, OĞLAK, BAŞAKLAR ŞANSLISINIZ.

ŞANSLISINIZ. TERAZİ, YAY, KOÇ, İKİZLER ANİ SORUNLAR İÇİNDE KALABİLİRSİNİZ.

5 MAYIS AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; maddi kaynaklarınız, finansal yapınız, sağlık konuları gündeminizden düşmeyecek. Bu dönemde krizsel durumlar içinde kalabileceğiniz için dikkatli olmanızı, tedbiri elden bırakmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Aile içi çatışmalar artabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Ameliyat gündeminize gelebilir.

Sevgili Boğa; ilişki, ortaklık, mahkeme, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkinizde veya ortaklığınızda kopmalar söz konusu olabilir. İletişim sorunları, seyahatlerde aksilikler, yakın çevre, yakın akrabalarınızla ilgili sorunlarla uğraşabilirsiniz.

Sevgili İkizler; çalışma hayatınız, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde maddi açıdan sizi zorlayacak durumda kalabilirsiniz. Ayrıca mental olarak zorlu bir dönem geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda değişimler, sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu etki bir ay tutulması olduğu için 6 ay sürecektir.

Sevgili Yengeç; aşk, çocuk, hobi, borsa konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde gergin, alıngan olabilirsiniz. Kendinizi savunurken zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizde kopmalar, değişimler gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; ev, aile, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde ev değişikliğinden dolayı iş değişikliği yapabilirsiniz. İş hayatınızda sarsıcı bazı gelişmeler gerçekleşebilir ama bulunduğunuz alanda gelişemediğiniz bir süreçteyseniz bunu bitirmek için sonlanmalar yaşayacaksınız diyebilirim.

Sevgili Başak; şehir değişikliği, taşınma, seyahatlerin arttığı, hukuk konularının ön plana çıktığı bir sürece gireceksiniz. Bu dönemde yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yurt dışı konularında ani beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz.

Sevgili Terazi; para, finans, miras, kredi konuları gündeminizi meşgul edecek. Bu dönemde kariyer hayatınızda sorunlar, mücadeleniz artabilir. Kendinizi savunurken zorlanabilirsiniz. Çok daha fazla gayret göstermeniz gereken süreç içinde olabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Diz, eklem, ayak bölgesi rahatsızlarınız artabilir.

Sevgili Akrep; sağlık, ilişkiler, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Var olan ilişkinizde, ortaklığınızda sorunlar gerçekleşebilir. Fakat sorunlara rağmen düzeninizi koruyabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ise hareketli bir dönem geçirebilirsiniz.

Sevgili Yay; sağlık, hastaneler, gizli düşmanlar, çalışma hayatınızda sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Bitişler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili, borçlarınızla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Bilinçaltı korkularınızla yüzleşebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili değişimler sizi bekliyor olacak. Bazı arkadaşlarınızla yollarınız ayrılabilir. Sorunlar gerçekleşebilir. İlişki, ortaklık yapınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili bazı krizler, şanssızlıklar gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir.

Sevgili Kova; kariyer, iş hayatınızdaki sorunlar artabilir. Ev değişikliği veya iş değişikliği yapabilirsiniz. Aslında krizi fırsata dönüştürmek de sizin elinizde olacak. Çalışma hayatınızda tartışmalar, ihanetler gündeme gelebilir. Kadersel sonlanmalar, bitişler gerçekleşebilir.

Sevgili Balık; seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk, inançlarla ilgili belirsiz kavramlar belirli hale gelmeye başlıyor olacak. Yer değişikliği, yakın çevrenizin değişmesi gerçekleşebilir. 5 mayıs tarihinde trafikte özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili tartışmalar gerçekleşebilir.

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