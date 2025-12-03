Aralık Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Aralık Dolunayı'nın burçlara etkisi

2025'in son büyük göksel olayı olan İkizler Dolunayı için geri sayım başladı. Her ay burçlar üzerinde belirgin etkiler yaratan Dolunay, bu kez İkizler burcunda gerçekleşerek iletişimi ve zihinsel süreçleri zirveye taşıyacak. Peki, merakla beklenen ve burçları derinden etkileyecek olan Aralık Dolunayı hangi gün, tam olarak ne zaman gerçekleşiyor? Burçlara etkileri neler?

İKİZLER'DE KESKİN VURGU!

2025 yılının son Dolunay'ı, 5 Aralık Cuma'yı 6 Aralık Cumartesi'ye bağlayan gece, saat 02:13'te hassas bir noktada, 13 derece İkizler burcunda gerçekleşiyor. Bu Dolunay, Yay burcundaki Güneş'in karşısında iletişim, zihin ve hareketlilik eksenini tamamen aydınlatarak, belirsiz kalan konuları netleştirecek.

GENEL ETKİ: DÜŞÜNCE VE HAREKETLİLİK

13° İkizler Dolunayı, zihinsel bir doruk noktasına işaret eder. İkizler'in yöneticisi Merkür; hızlı kararlar, sözleşmeler, kardeşler ve yakın çevre ile ilgilidir. Bu enerji, büyük resmi (Yay) görebilmek için günlük iletişim ağımızda (İkizler) bir dengeleme ya da sonlanma gerektirir.

İletişimde Final: Yarım kalmış yazışmalar, e-postalar veya sözleşmeler bu dönemde bir sonuca bağlanır.

Denge Sınavı: Düşüncelerimiz, duygularımız ve söylediklerimiz arasındaki tutarlılık sınanabilir. Dedikodudan ve yüzeysel bilgiden kaçınmak önemlidir.

BURÇLARA GÖRE İKİZLER DOLUNAYI'NIN ETKİSİ

Ateş Grubu (Koç, Aslan, Yay)

Koç: (3. Ev – İletişim, Yakın Çevre) Kardeşleriniz, komşularınız veya yakın akrabalarınızla ilgili bir konuda bir karar alma noktasına gelirsiniz. Başladığınız bir kısa eğitim veya yazışma projesi tamamlanabilir. Zihinsel olarak aşırı aktif hissedebilirsiniz.

Aslan: (11. Ev – Sosyal Çevre, Umutlar) Arkadaş gruplarınız, sosyal projeleriniz veya geleceğe yönelik kurduğunuz büyük bir umutla ilgili netleşme yaşanır. Bir grup içindeki pozisyonunuz değişebilir.

Yay: (7. Ev – İlişkiler, Ortaklıklar) Tam karşıt burcunuzda gerçekleşen bu Dolunay, tüm ikili ilişkilerinize ışık tutar. Evlilik, ortaklıklar veya önemli bir işbirliği hakkında nihai kararlar alabilir, bir ilişkinin geleceği hakkında netleşebilirsiniz.

Toprak Grubu (Boğa, Başak, Oğlak)

Boğa: (2. Ev – Maddi Kaynaklar, Özdeğer) Gelir kaynaklarınız, mali durumunuz ve kişisel değerinizle ilgili önemli bir sonlanma veya başarı yaşanır. Yeni bir iş teklifi veya finansal bir anlaşma netleşebilir.

Başak: (10. Ev – Kariyer, Toplumsal Statü) Kariyer hedeflerinizde bir zirveye ulaşırsınız. İş hayatınızda beklediğiniz bir terfi, sonuç veya tanınma bu Dolunay ile gelebilir.

Oğlak: (6. Ev – Günlük Rutin, Sağlık) Günlük çalışma düzeniniz, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz veya sağlık rutinlerinizle ilgili bir düzenleme yaparsınız. Hayatınızda verimli olmayan alışkanlıkları geride bırakma kararı alırsınız.

Hava Grubu (İkizler, Terazi, Kova)

İkizler: (1. Ev – Benlik, Kişilik) Burcunuzda gerçekleşen bu güçlü Dolunay, tamamen sizinle, kimliğinizle ve dış dünyaya yansıttığınız imajla ilgili büyük bir aydınlanma getirir. Hayatınızın gidişatıyla ilgili çok önemli, kişisel bir karar alabilir, kendinize dair büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Terazi: (9. Ev – Uzak Yolculuklar, Yüksek Bilgi) Felsefi inançlarınız, eğitim hedefleriniz, yurt dışı konularınız veya hukuksal meseleleriniz bir sonuca ulaşır. Büyük bir resim netleşir ve ufkunuza dair bir karar alırsınız.

Kova: (5. Ev – Aşk, Yaratıcılık, Çocuklar) Aşk hayatınızda, hobilerinizde veya çocuklarınızla ilgili konularda bir tamamlanma yaşanır. Yaratıcı bir projenizi nihayet sona erdirebilirsiniz.

Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)

Yengeç: (12. Ev – Bilinçaltı, Gizli İşler) Bilinçaltınızda biriken, sizi yoran konular aydınlanır ve şifa bulur. Kendinizi izole ederek ruhsal bir temizlik yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Akrep: (8. Ev – Ortak Kaynaklar, Borçlar, Dönüşüm) Kredi, miras, borçlar veya eşin/ortağın finansal durumu ile ilgili bir konunun netleştiği dönemdir. Maddi bir yükümlülük sona erebilir.

Balık: (4. Ev – Ev, Yuva, Aile Kökleri) Ailevi konularınız, yaşadığınız ev veya ebeveynlerinizle ilgili önemli bir karar verme aşamasına gelirsiniz. Bir taşınma, ev alım-satım işi veya ev içindeki düzenleme sonuca ulaşabilir.