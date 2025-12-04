Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Boran Albora'nın karısısın!"
Kanal D'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen rekortmen dizisi Uzak Şehir'in 341. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Boran'ın halayın ortasında Alya'yı Cihan'ın yanından çekip Alya'nın kendi karısı olduğunu söylemesi damga vuruyor. Ayrıca Kaya bebeğin kendinden olduğunu öğreniyor...
Kanal D'nin Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"in merakla beklenen 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Yayınlanan fragman detaylarına göre, "Uzak Şehir" dizisinin 41. bölümü oldukça yoğun ve çatışmalarla dolu geçecek. Aşk, ihanet ve aile sırları bu bölümde zirveye çıkıyor.
Cihan, hem İpek'e Kaya'nın Zerrin'e olan aşkını ve ondan vazgeçmeyeceğini açıkça söylerken, hem de Kaya'ya Zerrin'in karnındaki çocuğun babalık sırrını itiraf ediyor.
Kaya'nın kendini alkole teslim etmesi, bu itirafların yıkıcı etkisini gösteriyor.