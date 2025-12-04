Fatih Ürek'in son durumu nedir? Menajerinden açıklama geldi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir endişe ve merakla takip ediliyor.

Bir süredir doktor kontrolünde uyutularak tedavisi süren Fatih Ürek'e dair en güncel bilgiyi menajeri Mert Siliv aktardı. Siliv'in, Müge Dağıstanlı aracılığıyla yaptığı açıklamada, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Menajeri, hayranlarını üzen ve hassas durumu özetleyen açıklamasında, Fatih Ürek'in şu an itibarıyla hayati fonksiyonlarını henüz tek başına sürdürebilecek yeterli seviyeye ulaşamadığını vurguladı.

Tüm tedavi süreçleri hekimler tarafından yakından takip edilirken, sanat camiasının ve sevenlerinin Fatih Ürek'ten gelecek güzel haberi bekleyişi umutla devam ediyor.