Afra Saraçoğlu'ndan dizi itirafı: "Taşacak Bu Deniz izliyorum, Hepsini çok beğeniyorum"
Oyuncu Afra Saraçoğlu, doğum gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve hem kariyerine hem de ekranlardaki favori yapımlara dair açıklamalarda bulundu.
Afra Saraçoğlu, doğum günü kutlaması sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, hem yakında başlayacak yeni projesi "A.B.İ" dizisi hakkında konuştu hem de televizyon ekranlarında yayınlanan favori yapımları hakkında yorum yaptı.
Ekranlara "A.B.İ" dizisiyle dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, yeni partneri Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı. İmirzalıoğlu ile "Çok güzel bir uyum yakaladık" diyerek, dizinin gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla merak uyandırdığını belirtti.
Basının "Ekranlarda takip ettiğiniz bir yapım var mı?" sorusuna yanıt veren Saraçoğlu, reytinglerde üst üste rekorlar kıran "Taşacak Bu Deniz" dizisini izlediğini söyledi ve "Gayet de başarılı gidiyor. Çok beğeniyorum" diyerek yapımı övdü.
Son dönemde özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, hayatında kimse olmadığını ve tamamen "kariyerine odaklı" olduğunu ifade etti.