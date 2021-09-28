Aralık Hangi Burç? Aralık Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astrolojiye ilgili özellikle koronavirüs pandemisinin insanları evlere hapsettiği dönemde arttı. Bugün artık günlük, haftalık, aylık burç yorumları arama motorunda en çok arananlar arasında. Burçlar ve burç özellikleri de ilginin yoğunlaştığı bir konu. Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Mesela Aralık ayı hangi burç? Aralık ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım.

ARALIK AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki Aralık hangi burç? Burç sıralamasına göre Aralık ayında doğanlar Yay Burcu ve Oğlak Burcu olabilir. 1 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında doğanların burcu Ateş grubundan olan Yay'dır. Yay burcu 22 Kasım'da başlamaktadır.

22 Aralık ve 31 Aralık arası doğanların burcu ise toprak grubundan Oğlak Burcu'dur. Oğlak burcu 22 Aralık-19 Ocak tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak





BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül (Eylül hangi burç)

23 Ağustos-22 Eylül (Eylül hangi burç) TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim (Eylül hangi burç)

23 Eylül-22 Ekim (Eylül hangi burç) AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart





Burç tarihleriyle ilgili önemli not: Burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

ARALIK AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

22 Kasım 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay Burcu mensuplarının özelikleri şöyledir:

Yay Burcu Erkeğinin Özellikleri:

Bağımsızlığı seven yay burcu erkekleri kısıtlanmayı hiç ama hiç sevmezler.

Yay burcu erkekleri genelde tutumludur. Gerektiği yerde sadece para harcamayı severler.

Yay burcu erkekleri maceraya açıktır. Maceraya atılmak için mükemmel bir partner olabilir.

Hayatı dolu dolu yaşamayı seven yay burcu erkeğini dizginlemek zor olabilir. Fakat size hayat katacaktır.

Yay burcu erkeği cana yakındır. Girdiği her ortamda arkadaş edinebilirler.



Yay Burcu Kadını Özellikleri:

Yay burcu kadınının espri anlayışı oldukça yüksektir. Girdiği ortamda herkesi güldürmeyi iyi bilir.

Yay burcu kadını sabırsızdır.

Yay burcu kadını iş ortamında her zaman dakik ve düzenlidir.

Yay burcu kadını asla yalan söylemez. Hakikate ve dürüstlüğe çok değer verir.

Yaylar her zaman akışta gibi görünseler de, gergin ve stresli bir yapıya sahipler ama bunu iyi gizlerler. Çünkü asla zayıf veya savunmasız görünmek istemezler.





YAY BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?



OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

22 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlak burcu özellikleri ise şöyledir:

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak burcu erkeği realisttir. Oğlak burcu erkeği elinde olan verilerle hareket etmeyi sever. Kendini her zaman sağlama almak ister.

Oğlak burcu erkeği kuralcıdır. Kendi kuralları vardır ve insanlardan bu kurala uymalarını bekler. Eğer uymayan olursa onları hayatlarından çıkarmaktan hiç çekinmezler.

Hırslı bir burç olan oğlak burcu erkeği idealisttir. Kendi idealleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Oğlak burcu erkeği her şeyi mantıkla yönetir. Mantığına uymayan hiçbir şeyi ona yaptıramazsınız.

Oğlak burcu erkeği dürüst bir burçtur. Düşündüklerini size doğrudan söyler bu bazen size eleştiri gibi görünse de aslında doğruları söylemek istediği içindir. Size karşı ne düşünüyorsa bunu açıkça dile getirecektir.

Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Oğlak burcu kadını çalışkan bir burçtur. Eğer oğlak burcu kadını yapmak istediği şeyi aklına koyduysa bunu kesin en iyi şekilde yapacaktır.

Oğlak burcu kadının ayakları her zaman yere sağlam basar bu yüzden ilişkilerinde de gelip geçici hevesler yerine uzun soluklu ilişkileri tercih eder.

Oğlak burcu kadını etrafındaki insanlara en sadık burçlardan biridir. Alışkanlıklarının dışına pek çıkmaz istemezler.

Oğlak burcu kadını her zaman en iyi dinleyicidir. Kafa karıştırıcı bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa veya siz dinleyecek birine ihtiyacınız varsa, bunu yapacak kişi kesinlikle oğlak burcudur.

Soğuk olma eğilimlerine rağmen, verdikleri sevgi o kadar güçlüdür ki her kalbi eritebilir. Oğlak burcu birini sevince ideal bir eş olurlar.

OĞLAK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Oğlak Burcu- Başak Burcu

Oğlak Burcu- Boğa Burcu

Oğlak Burcu-Yengeç Burcu





