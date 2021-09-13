Eylül Hangi Burç? Eylül Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astroloji özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde ilginin yoğunlaştığı bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları arama motorunda en çok merak edilenler arasında. Bir diğer konu ise burçlar ve burç özellikleri. Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Örneğin Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım.

EYLÜL AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki eylül hangi burç? Burç sıralamasına göre Eylül ayında doğanlar Başak Burcu ve Terazi Burcu olabilir. 1 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında doğanların burcu toprak grubundan olan Başak'tır. Başak burcu 24 Ağustos'ta başlamaktadır.

24 Eylül ve 30 Eylül arası doğanların burcu ise hava grubundan olan Terazi Burcu'dur. Terazi Burcu 24 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim





BURÇLARIN SIRALAMASI

● Koç Burcu: 21 Mart - 20 Nisan

● Boğa Burcu: 21 Nisan - 21 Mayıs

● İkizler Burcu: 22 Mayıs - 21 Haziran

● Yengeç Burcu: 22 Haziran - 23 Temmuz

● Aslan Burcu: 24 Temmuz - 23 Ağustos

● Başak Burcu: 24 Ağustos - 23 Eylül

● Terazi Burcu: 24 Eylül - 22 Ekim

● Akrep Burcu: 23 Ekim - 22 Kasım

● Yay Burcu: 23 Kasım - 22 Aralık

● Oğlak Burcu: 23 Aralık - 20 Ocak

● Kova Burcu: 21 Ocak - 19 Şubat

● Balık Burcu: 20 Şubat - 20 Mart

EYLÜL AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

1 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu mensuplarının özelikleri şöyledir:

Başak burcu en titiz burçlar arasında yer alır. Ayrıntılara önem veren başak burcu ele aldığı işi büyük bir titizlikle yapar.

Başak burcu pratik ve analitik bir zekaya sahiptir.

Bir başak burcu inanılmaz gözlem yeteneğine sahiptir. Kimsenin fark edemediği ayrıntılara dikkat eder.

Başak burcu mantıksal ilerler. Özellikle karar verme aşamasında tüm mantıksal verileri toparlar, mantık çerçevesinde karar verir.

Başak burcu mükemmeliyetçidir. Her şeyin mükemmel olmasın isteyen başak burcu karşısındaki insanı ağır eleştirilere bile tabi tutabilir. (En mükemmeliyetçi burçlar başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)

Başak burcu her zaman hedeflerine ve hayallerine bağlı kalır. Kötü zamanlarında bile güçlü kalmaya ve hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanır.

Bir boğa burcu kadar olmasa da başak burçları da büyük gurmelerden biridir. Damak zevkleri inanılmaz gelişmiştir. Her yerde her yemeği yemezler.



BAŞAK BURCU KADINI HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Başak Burcu- Oğlak Burcu

Başak Burcu- Yengeç Burcu

Başak Burcu- Balık Burcu

Başak Burcu- Akrep Burcu

Başak Burcu- Boğa Burcu





TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

24 Eylül-30 Eylül arasında doğan Terazi burcu özellikleri ise şöyledir:

Terazi burçları en uyumlu burçlar arasındadır. Kargaşadan, kavgadan ve kaostan nefret ederler.

Terazileri anlamak zaman zaman zor olabilir. Onlar bazen dışa dönük bazen de içe dönük olabilirler. O yüzden onların ruh hallerini kestirmek zordur.

Terazi burcu en kararsız burçlardan biridir. Terazi burçlarının güçlendirmesi gereken özellikleri karar verme konusu olmalıdır.

Aşk gezegeni venüs tarafından yönetildikleri için terazi burcu romantik bir burçtur. Genelde aşk konusunda şanslılardır.

Terazi burçları flörtöz bir burçtur. Çekici doğası gereği girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

Teraziler adaleti sağlayan bir burçtur. Her şeyin adil olması için özellikle dikkat eder. Herkesin adil muamele görmesini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Eğer bir terazi burcu ile arkadaşsanız çok şanslısınız demektir. Çünkü terazi burçları iyi bir dinleyicidir. Her zaman sizi dinlemek ve size akıl vermek ister.

Terazi burcu en sabırlı bir burçlar arasındadır.









TERAZİ BURCU KADINI HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Terazi Burcu- Koç Burcu

Terazi Burcu- Aslan Burcu

Terazi Burcu- Yay Burcu

Terazi Burcu- İkizler Burcu

Terazi Burcu- Kova Burcu