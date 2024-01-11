Astrolojiye göre 2024 yılında evlenmek için en iyi günler

Astrolog Stina Garbis'e göre, 2024'te evlenmek için kozmik açıdan kutsanmış beş gün var; bu nedenle, gerileme ve şanssız koşulların büyük gününüzü mahvetmesi riskini almak istemiyorsanız, bu tarihleri aklınızda tutmak isteyebilirsiniz.

Düğününüzü planlamak için ne kadar zaman harcarsanız harcayın, her zaman öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir. Sert hava koşulları ve yemek tedarikindeki karışıklıklardan, sağdıçların yüzükleri unutmasına kadar, işin aslı şu ki, potansiyel olarak ters gidebilecek pek çok şey var.

Astrolog Stina Garbis'e göre 2024 yılında evlenmek için en iyi günler aşkın, romantizmin ve güzelliğin gezegeni Venüs'ün aşkın, seksin ve evliliğin yöneticisi Plüton ile kesiştiği zamana denk geliyor. Jüpiter, "büyük kutlamalar ve mutluluklar için çok olumlu bir işaret" olduğundan bu tarihlerin bazılarında da rol oynuyor.

Töreniniz için bir tarih belirlemeye hazırsanız veya düğün gününüzün astrolojik olarak onaylanıp onaylanmadığını bilmek istiyorsanız okumaya devam edin.

2024 YILINDA EVLENMEK İÇİNEN UYGUN 5 GÜN

Sevgililer Günü Sonrası Tören

Kova burcundaki Venüs'ün Kova burcundaki Plüton ile kavuşum yaptığı 17 Şubat, romantik Sevgililer Günü tatilinden sadece birkaç gün sonra gelen 2024'te evlenmek için en uygun zamanlardan biri. Bu hizalanma sadece aşk gezegeni ile evlilik gezegeninin bir derece yan yana olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sevginin ve dostluğun burcu olan Kova burcunda da beş burç olacak ve bu da onu "evlenmek" için mükemmel bir zaman haline getirecek. Garbis'e göre, en iyi arkadaşın ve sevgilin.

Bahar Düğünleri Çiçek Açıyor

Her zaman koridorda taze açmış bir buket bahar çiçeği taşıyarak yürümek istediyseniz, bu yıl bunu yapmak için iki büyük fırsat var. İlki 24 Mart'ta düşüyor; çünkü dört gezegen (Venüs dahil) romantik ve duygusal Balık burcunda olacak. Ayrıca Venüs, Boğa burcundaki şehvetli burçtaki Jüpiter'le de 60'lık açı yapacak ve Garbis bunun çok heyecan verici bir balayı olabileceğini söylüyor.

Mart töreni programınıza uymuyorsa, evlilik tarihini 29 Nisan ile değiştirmeyi düşünün. Bu, Venüs'ün Boğa burcundaki (Jüpiter dahil) diğer üç gezegene katıldığı, diğer üç gezegenin ise Balık burcunda olacağı zamandır. Garbis, "Bu, fiziksel kimyanın, güzellik gösterilerinin, güzel çiçeklerin, süslü elbiselerin, enfes ziyafetlerin ve ailelerin aşk adına bir araya gelmesinin hoş bir karışımıyla çok sevgi dolu bir zaman" diyor.

Yaz Düğünü

Yaz bitmeden neden sezonu küçük bir evlilik töreniyle sonlandırmıyorsunuz? Garbis'e göre, Terazi burcundaki Venüs Kova burcundaki Plüton ile üçgen açıda olacağı için 29 Ağustos'ta romantizm havada olacak. “Terazi'nin hukuku ve sözleşmeleri temsil etmesi ve evlilik gezegeni Plüton'da her şeyin tersine giden nazik Kova burcuyla birlikte, iki sevgili herkesin iradesi dışında kaçmaya ve kapalı kapılar ardında evlenecekleri romantik bir kaçamak yapmaya karar verebilir.

Evlenmek için en iyi son günü

Venüs 7 Aralık'ta tekrar Kova burcunda olacak ve bu da 2024'te evlenmek için en iyi son gün olacak. Ancak erken kış tarihinin buna olumlu etkisi olan tek şey bu değil; Garbis'e göre aşk gezegeni de Venüs'te olacak. Evliliğin gezegeni Plüton ile Kova burcunda kavuşum veya “aynı sıfır derecesinde” olan Ay da tatlı burç olan Balık burcunda olacak.

Uzman, "Bu, birbirine derinden aşık olan ve birbirlerine yeminlerini açıklamayı bekleyen iki kişi arasındaki basit bir evlilik olabilir" diyor. "Bu uyum, çok içten ve içten olduğu için herkesin ağladığı bir düğüne dönüşebilir." Siz ve eşiniz böyle görünüyorsa, Tarihleri ​​Kaydet'i en kısa sürede göndermeye başlamak isteyebilirsiniz.