Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu, dördüncü kemoterapiyi aldı

"REKTUM KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.

Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı."