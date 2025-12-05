Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu, dördüncü kemoterapiyi aldı
İki aydır rektum kanseriyle cesur bir mücadele veren Ece Vahapoğlu, tedavi sürecindeki son durumuyla ilgili önemli bir eşiği geçtiğini duyurdu. Vahapoğlu, dördüncü kemoterapi seansını aldığını belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ece Vahapoğlu, yaklaşık iki aydır kanserle sessiz sedasız mücadele ettiğini açıklamıştı.
"REKTUM KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
Vahapoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü:
"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.
Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı."
Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair yeni bir paylaşımda bulundu.
Ece Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4'üncü kemoterapiyi aldım ve eve döndüm. Bir hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak: MR görüntüleme ve belki kolonoskopi… Tedavimin gidişatı için…"