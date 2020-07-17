Çin astrolojisi neler söylüyor? Fare yılı ne anlama geliyor? 2020 yılının ikinci yarısı ve 2021 yılında Çin astrolojisine göre neler olabilir? Hande Kazanova’nın konuğu olan Meltem Özertem’in Çin astrolojisi, Çin Takvimi ve 2020’ye dair yorumları şöyle:
ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2020
Çin astrolojisinin Batı’dan farkı bizde gezegenler yok, tamamen elementler. Sistemin bütünü ‘hayattaki her şey elementlerle ifade edilebilir’ diyor. Şanslarımız, yaşadıklarımız aslında elementlerle görülebiliyor diyor sistem. Bunun için de bir takvim kullanıyoruz. Bizim için kilit araç Çin takvimi. Her bir zaman dilimini elementlerle görebiliyoruz. Her bir zaman dilimini elementlerle gösteren bir takvim. Doğum tarihimizi Çin takvimini kullanarak elementlere çevirdiğimizde bize ait bir kod ortaya çıkıyor. Sistemin orjinali 4 sütun sistemi olarak geçer. Doğduğumuz yıl, ay, gün ve saat olarak 4 sütundan oluşuyor. Takvimin bize sunduğu güzel bir şey, her senenin elementlerini ve burcunu yorumlayarak nasıl bir ortam bizi bekliyor, bunu yorumlayabiliyoruz.
FARE YILINDA NELER BEKLENİYOR?
Çin astrolojisinde 2020 fare yılı. Peki, 2020 yılın Çin astrolojisi nasıl yorumluyor? Meltem Özertem’in yorumları şöyle: Seneyi tanımlayan 2 element var. Metal elementi hüzün duygusuyla özdeşleşir, su elementi korkuyla. Senenin iki elementinin duygusuna baktığımızda hüzün ve korku var. Bizi biraz zor bir dönem bekliyor diyoruz. Su elementi okyanusa benzeyen bir su, metal ise savaşçı. İkisi de güçlü enerjiler. Oradan da bir not çıkartıyoruz kendimize.
FARE ENTERESAN BİR DETAY
Su elementinin bu kadar güçlü olması, hiç ateş olmaması demek. 2025’e kadar su döngüsü devam edecek. Hiç ateş olmaması güven, neşe, canlılık olmaması anlamına geliyor. Dünyadaki modu ve ortamı karanlık moda çeken bir unsur. Su elementi bir de burçla temsil ediliyor. Fare su elementinin en güçlü temsilcisi. Fare enteresan bir hayvan. Enteresan bir detay. Çin burçları belli bir sistemle sıraya dizilmişler. Aslında fare 12 burç arasındaki ilk burç. Büyük bir değişim ve yenilenme demememizin nedeni de fare. Farenin ön ayaklarında 4 parmağı vardır, arka ayaklarında 5 parmak vardır. Ön ayaklar çift sayı; arka ayaklar tek sayı. Bu şekilde olan tek hayvan. Hem karanlığı hem aydınlığı, hem değişimi hem zorlanmayı birçok şeyi bir arada barındırdığına inanılır. Bir günün 2 saat 2 saattir her burcun temsil ettiği saat dilimi. Fare 23.00’le 1.00 arasındadır her iki günü de temsil eder.
60 YILDA BİR OLAN DÖNGÜ
60’lık döngüler var Çin takviminde. Aynı iki element 60 senede bir, 60 ayda bir bir araya gelirler. O nedenle Çinliler 60. yaşı çok önemserler. Yeniden doğma gibi görürler. Biz de ne yapıyoruz, 60 sene önceye; bilgi varsa 120 sene önceye dönüp bakıyoruz o sene neler olmuş diye. Benzer konular gündeme gelebiliyor.
FARE YILI: GÜZELLİK, ROMANTİZM, CİNSELLİK
Farenin aslında bir aşk çiçeği taşıdığına inanılır. Güzellik, romantik, biraz cinsellik alanlarına hareket getirir. Anladığımız şekilde klasik eğlence anlayışını terk ediyoruz belki ama dijital film platformları, dijital konserler gibi sosyalleşme alanları açılıyor. Farklı bir romantizme geçtik belki. Elemenleri bulmak, etkilerini hissetmek çok mümkün. Bunlar tatlı, küçük notlar…
AKCİĞERLER VE SOLUNUM YOLLARINA DİKKAT
Metal akciğerleri ve solunum yolunu temsil eder. Metalin zayıf olması akciğer ve solunum yollarında zayıflık demek. Bu alan her şeye açık. Su elementi böbrekler, bağışıklık sistemini işaret ediyor. Ateşin hiç olmaması, neşe yok dolayısıyla tuhaf olaylar, mental olarak çok zorlayacak sağlık açısından bir dönem diye öngörmüştük. Pandemide ikinci yarı sonuçlarını daha fazla yaşıyor olacağız. Önümüzde bir 6 ay tekrar bir kış geliyor. Özellikle Kasım Aralık…