Elele Dergisi‘nin düzenlediği, Vestel Kahve Makinesi’nin sunduğu Astroloji Sohbetinde Hande Kazanova ile Meltem Özertem bir araya geldi. Instagram canlı yayında Batı Astrolojisi ve Çin Astrolojisi konuşuldu.

Çin astrolojisi neler söylüyor? Fare yılı ne anlama geliyor? 2020 yılının ikinci yarısı ve 2021 yılında Çin astrolojisine göre neler olabilir? Hande Kazanova’nın konuğu olan Meltem Özertem’in Çin astrolojisi, Çin Takvimi ve 2020’ye dair yorumları şöyle:



ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2020

Çin astrolojisinin Batı’dan farkı bizde gezegenler yok, tamamen elementler. Sistemin bütünü ‘hayattaki her şey elementlerle ifade edilebilir’ diyor. Şanslarımız, yaşadıklarımız aslında elementlerle görülebiliyor diyor sistem. Bunun için de bir takvim kullanıyoruz. Bizim için kilit araç Çin takvimi. Her bir zaman dilimini elementlerle görebiliyoruz. Her bir zaman dilimini elementlerle gösteren bir takvim. Doğum tarihimizi Çin takvimini kullanarak elementlere çevirdiğimizde bize ait bir kod ortaya çıkıyor. Sistemin orjinali 4 sütun sistemi olarak geçer. Doğduğumuz yıl, ay, gün ve saat olarak 4 sütundan oluşuyor. Takvimin bize sunduğu güzel bir şey, her senenin elementlerini ve burcunu yorumlayarak nasıl bir ortam bizi bekliyor, bunu yorumlayabiliyoruz.



FARE YILINDA NELER BEKLENİYOR?

Çin astrolojisinde 2020 fare yılı. Peki, 2020 yılın Çin astrolojisi nasıl yorumluyor? Meltem Özertem’in yorumları şöyle: Seneyi tanımlayan 2 element var. Metal elementi hüzün duygusuyla özdeşleşir, su elementi korkuyla. Senenin iki elementinin duygusuna baktığımızda hüzün ve korku var. Bizi biraz zor bir dönem bekliyor diyoruz. Su elementi okyanusa benzeyen bir su, metal ise savaşçı. İkisi de güçlü enerjiler. Oradan da bir not çıkartıyoruz kendimize.



FARE ENTERESAN BİR DETAY

Su elementinin bu kadar güçlü olması, hiç ateş olmaması demek. 2025’e kadar su döngüsü devam edecek. Hiç ateş olmaması güven, neşe, canlılık olmaması anlamına geliyor. Dünyadaki modu ve ortamı karanlık moda çeken bir unsur. Su elementi bir de burçla temsil ediliyor. Fare su elementinin en güçlü temsilcisi. Fare enteresan bir hayvan. Enteresan bir detay. Çin burçları belli bir sistemle sıraya dizilmişler. Aslında fare 12 burç arasındaki ilk burç. Büyük bir değişim ve yenilenme demememizin nedeni de fare. Farenin ön ayaklarında 4 parmağı vardır, arka ayaklarında 5 parmak vardır. Ön ayaklar çift sayı; arka ayaklar tek sayı. Bu şekilde olan tek hayvan. Hem karanlığı hem aydınlığı, hem değişimi hem zorlanmayı birçok şeyi bir arada barındırdığına inanılır. Bir günün 2 saat 2 saattir her burcun temsil ettiği saat dilimi. Fare 23.00’le 1.00 arasındadır her iki günü de temsil eder.



60 YILDA BİR OLAN DÖNGÜ

60’lık döngüler var Çin takviminde. Aynı iki element 60 senede bir, 60 ayda bir bir araya gelirler. O nedenle Çinliler 60. yaşı çok önemserler. Yeniden doğma gibi görürler. Biz de ne yapıyoruz, 60 sene önceye; bilgi varsa 120 sene önceye dönüp bakıyoruz o sene neler olmuş diye. Benzer konular gündeme gelebiliyor.



FARE YILI: GÜZELLİK, ROMANTİZM, CİNSELLİK

Farenin aslında bir aşk çiçeği taşıdığına inanılır. Güzellik, romantik, biraz cinsellik alanlarına hareket getirir. Anladığımız şekilde klasik eğlence anlayışını terk ediyoruz belki ama dijital film platformları, dijital konserler gibi sosyalleşme alanları açılıyor. Farklı bir romantizme geçtik belki. Elemenleri bulmak, etkilerini hissetmek çok mümkün. Bunlar tatlı, küçük notlar…



AKCİĞERLER VE SOLUNUM YOLLARINA DİKKAT

Metal akciğerleri ve solunum yolunu temsil eder. Metalin zayıf olması akciğer ve solunum yollarında zayıflık demek. Bu alan her şeye açık. Su elementi böbrekler, bağışıklık sistemini işaret ediyor. Ateşin hiç olmaması, neşe yok dolayısıyla tuhaf olaylar, mental olarak çok zorlayacak sağlık açısından bir dönem diye öngörmüştük. Pandemide ikinci yarı sonuçlarını daha fazla yaşıyor olacağız. Önümüzde bir 6 ay tekrar bir kış geliyor. Özellikle Kasım Aralık…





Hande Kazanova yayında Ekim, Kasım Aralık aylarına dikkat çekerek şu yorumları yaptı: Ekim, Kasım, Aralık ayı… Kasım ayında 30 Kasım’da 8 derece ikizler burcunda tutulma var. İkizler burcu solunumla nefes almakla çok alakalı. Ve dediğin gibi sinir sistemini yönetiyor astrolojide, mental sıkıntı ve problemler… 14 Aralık’ta yay burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Kasım ve Aralık o açından bizim için çok değerli. Ekim ayı da çok önemli. Genelde bir ayda bir dolunay, bir yeni ay yaşanır. Ekim ayında 2 dolunay, bir yeni ay yaşayacağız. 1 Ekim’de dolunay, 16 Ekim’de yeni ay girecek, 31 Ekim’de bir dolunay daha girecek. Bu biraz zorlayıcı bir dönem. Sonbahar aylarında dünya genelinde önemli olaylar beklenir. Belki virüsün ekonomik alana da daha fazla sıçramasıyla ilgili olabilir.Özlem Özertem yılın ikinci yarısı için şu yorumları yapıyor: İkinci yarı pandeminin sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçlarını biraz daha fazla yaşıyor olacağız diyoruz. Ekim ayı sistemde toprak elementi olarak geçiyor. Köpek burcu temsil ediyor. Köpek enteresan bir burç. Bir ejderha bir köpek böyle ayrılan burçlar. Her burç bir tatlılık taşır. Ejderha ve köpek spiritüel burçlar olarak geçer. Çok pozitif şeyler taşımaz. Spirütüel burçlar oldukları için biraz herkesin kendi dünyasına dönmesi, bir kendimize bakmayı söyler. O nedenle köpek ayı enteresandır.2021’de çok daha sağlık anlamında yumuşak geçireceğimizi düşünüyorum.