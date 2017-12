Kelime anlamı olarak gece ve gündüzün eşit olması anlamına gelen ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanmaktadır.

Ekinokslar mevcut yarım kürelere göre isim almaktadır. Kuzey yarımkürede 21 Mart’ta ilkbahar ekinoksu başlarken Güney yarımkürede 21 Mart’ta sonbahar ekinoksu başlar. Yine aynı şekilde Kuzey yarım kürede 23 Eylül’de son bahar ekinoksu yaşanırken Güney yarımkürede 23 Eylül’de ilkbahar ekinoksu başlamış olur.







Ekinoks nedir?

Gün dönümü olarak da anılabilen günün eşitliği anlamına gelen ekinoks tarihinde her yerde gece ve gündüz süresi eşitlenmiş olur.



• Güneş ışınları ekinoks tarihlerinde her iki yarımküreye de eşit açılarla isabet eder.



• Her iki yarım küreye de eşit açı ile vuran güneş ışınları, Ekvator’a ise 90 derecelik bir açı ile düşer.



• 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde tüm dünya üzerinde yaşanan gece ve gündüz süreleri böylece yılda iki kez eşitlenmiş olur.



• 21 Mart tarihinden itibaren 23 Eylül’e kadar geçen sürede Ekvator’un kuzeyinde kalan Kuzey yarımküreye güneş ışınları çok daha dik bir açıyla gelir. Bu da bu tarihler arasında Kuzey yarımkürenin Güney yarım küreye oranla çok daha uzun saatler gündüz yaşamasına olanak sağlar.



• 23 Eylül tarihinden itibaren 21 Mart’a kadar Ekvator’un güneyinde kalan kısımlara güneş çok daha dik bir açı ile vurmaya başlar. Bu da bu tarih aralığında Güney yarımkürenin gündüzlerinin çok daha uzun sürmesine neden olur.



• Ekinoks tarihleri dünya üzerindeki mevcut durgun suların çok daha belirgin bir şekilde gel-git yaşadığı tarihler olarak bilinmektedir.



• 21 Mart tarihinde Kuzey kutup noktasında, 23 Eylül’de ise Güney kutup noktasında 6 aylık gündüz süresi başlamış olur.



• 21 Mart’ta Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanırken aynı tarihte Güney yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır.



• 23 Eylül’de Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanırken aynı tarihte Güney yarımkürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır.







Ekinoks tarihlerinde güneşin her iki yarımküreye de eşit açılar ile düştüğü düşünüldüğünde sıcaklıkların da eşit olması beklenebilir. Oysa her ki bölgede de sıcaklık değerleri farklı olduğundan sıcaklık seviyelerinin eşit olması mümkün değildir. Güneş ekinoks tarihlerinde tam doğu noktasında doğup tam olarak batı noktasından batmaktadır. Ekinoks tarihlerinde her iki kutup noktasında da alacakaranlık yaşanmaktadır. Güneş ışınları ekinoksa tarihlerinde kutup noktalarından teğet bir şekilde geçer. Bu sebeple aydınlanma dairesi kutup noktalarının üzerinde olmuş olur.



Ekinoks tarihleri

21 Mart

Ekinoksa tarihi olan 21 Mart’ta güneş ışınları Ekvator’a öğle saati olan 12’de 90 derecelik dik bir açı ile düşer. Bunun ardından bu tarihten itibaren güneş ışınları Kuzey yarımküreye daha dik bir biçimde düşmeye başlar. Gölge boyları Ekvator bölgesinde sıfırlanır. Güney yarımkürede gündüz süreleri gece sürelerine göre çok daha kısa olarak yaşanır. Kuzey yarımkürede ise bunun tersi olarak gündüz süreleri gece sürelerinden çok daha uzun olur. Kuzey kutup noktasında yaşanmaya başlanan 6 aylık gündüz süresi aynı anda Güney kutup noktasında yerini 6 ay boyunca sürecek gece süresine bırakır. Ekinoks tarihinin önemli noktası dünya üzerinde gece ve gündüz sürelerinin birbirine eşit olarak yaşanmasıdır.



23 Eylül

23 Eylül tarihinde güneş ışınları saat 12’de Ekvatorun üzerine 90 derecelik bir açı ile düşmektedir. Bu da gölge boylarının bu saatlerde sıfırlanması olarak adlandırılabilir. Dünya üzerinde gece ve gündüzün eşit olarak yaşandığı bu tarihlerde Güney yarımküre için bahar tüm enerjisi ile yaşanırken Kuzey yarımküre için artık hüzün mevsimi olarak da adlandırılan sonbahar tamamen kendini göstermeye başlar.



