Kişilerin karakterlerini ve duygusal özelliklerini gösteren burçlara “ay burcu” denir.

Daha genel anlamıyla; doğulan yer, saat ve güne göre ayın gökyüzündeki konumu ile hesaplanan bir burçtur. Ay burçları aynı zamanda Merkür’ün de yardımıyla kişilerin zihinsel özelliklerinin de belirlenmesine yardımcı olur. Ay’ın her burcu iki günlük sürelerle Zodyak’ta gezmesi sonucu tüm burçlar için “ay burçları” da belirlenmiş olur. Ay burcu ile; genel karakter özelliklerinizi, duygusal dünyanızın özelliklerini, genel olarak keyif aldığınız şeyleri ve alışkanlıklarınızı öğrenebilirsiniz. Kişilerin duygu dünyasını ölçebilen ay burcunu hesaplamak için ise; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bilgileri gerekmektedir.



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