İkizler burcu kadınını etkilemenin yolları: 14 ipucu

İkizler burcu kadını aşkta nasıldır? İkizler burcu kadınının erkekte aradığı özellikler nelerdir? Bu soruların cevaplarını yazımızı okuyarak bulabilirsiniz. İkizler burcu kadını genel olarak kararsızlıklarıyla bilinse de aslında değişim onlardan sorulur. Değişime en kolay adapte olabilen ikizler burcu kadını, kıvrak zekâlarıyla da ön plana çıkmayı bilirler. Yönetici gezegeni Merkür olan ikizler kadını iletişimde oldukça güçlüdür. Peki, ikizler kadını genel olarak nasıldır? İkizler burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? İşte İkizler burcu kadınının erkeklerde hoşlandığı 14 şey ve ikizler burcu kadınını -etkilemenin yolları... (Bu makalenin ardından burç uyumu tablosuna da bakabilirsiniz)

İkizler burcu kadının özellikleri nelerdir?

Genellikle kararsızlığıyla ve zekalarıyla öne çıkan ikizler burcu 21 Mayıs- 21 Haziran aralığında doğmuşlardır.

Hava elementine sahip olan İkizler burcu değişkenliğe en çabuk adapte olabilen burçtur.

Hızlı düşünür, hızlı karar verirler bu yüzden genelde ikizler burcu kadını kararsızlıklarıyla ön planda olurlar.

İkizler burcu kadını iletişimde oldukça güçlüdür.

Sabit burçlar başlatma eyleminde olurken, değişken burç olan ikizler burcu da genelde eleştirel gözle eylemi sonlandırır.

İkizler burcu kadını kendini geliştirmeyi, entelektüel kişiliğini ortaya koymayı çok sever.





İKİZLER BURCU KADININI ETKİLEMENİN 14 YOLU

1. Onu asla susturmayın

İkizler burcu kadını konuşmayı çok sever. Girdiği her ortamda varlığını hemen hissettiren ikizler burcu kadınının her zaman anlatacak bir şeyi vardır. Bazen onu dinlerken masal dinliyormuşsunuz gibi gelebilir. Ancak lafını kesip araya girmeye çalışmayın. Ne zaman noktayı koyar sonra sizde fikirlerinizi paylaşın. Bu onu dinlediğinizi ve saygı duyduğunuzu gösterecektir. Böylece onu en hassas olduğu yerden etkilemiş olacaksınız.

2. Karar vermesine yardımcı olun

İkizler burcu karar vermekte zorluk çeken burçların başında gelir. Örneğin bir alışverişe çıktınız ve iki ürün arasında kararsız kaldı. Onun içini rahatlatmak için en çok hangisi yakışıyorsa hemen söyleyin ve konuyu kapatın. Karar verememe sonrası oluşacak huzursuzluğun önüne geçmiş olursunuz. Onun problemlerini çözmeniz yanında olduğumuzu gösterecek ve onu etkileyecektir.

3. Yeniliklere ve değişime açık olun

Zodyak’ın değişim rüzgârları estiren ikizler burcu kadınına ayak uydurmak bir hayli zordur. İkizler burcu kadını her an değişime hazırdır. Onunla maceraya hazır olmalısınız. İkizler burcu kadını her zaman hayatında farklılık ister. Bu yüzden karşısındaki kişiden de istediği; ona ayak uydurabilen, maceraya ve değişime hazır olan bir partnerdir. Eğer maceraya düşkünseniz ikizler burcu kadınıyla flört etmek sizler için hiçte zor olmayacaktır.

4. Onun rafine zevklerine öncelik verin

İkizler burcu kadını en entelektüel burçlardan biridir. Sıradanlığı sevmeyen ikizler burcu kadının her zaman kendini geliştirmeyi sever. Onun hep farklı hobileri vardır ve bu hobileri en iyi şekilde gerçekleştirir. Bu yüzden ikizler burcu kadınıyla konuşurken onun zekasına odaklanın. Kendinizi geliştirin ve kültürel aktiviteler önem verin böylelikle ikizler burcu kadının hemen dikkatini çekeceksiniz.

5. İletişiminizi güçlendirin

İletişim konusunda ilk akla gelen ikizler burcu kadını, karşısındaki erkeğinde iletişim konusunda iyi olmasını ister. İkizler burcu kadınını tavlamak için laf oyunlarına girin fakat unutmayın laf oyunlarında çok iyi olmanız lazım. İkizler burcu kadını kıvrak zekaya sahip olduğu için karşısındaki erkeği genelde laflarıyla yenmeye çalışır eğer laflarıyla sizi yıldıramadıysa o zaman ikizler burcu kadının dikkatini çektiniz demektir. İletişiminize özen gösterin. Onun zekasını hafife almayın.

6. İkizler burcu kadını zekaya aşıktır

İkizler burcu kadının zekasından bahsetmişken sapyoseksuel olmasından da bahsetmeden olmaz. İkizler burcu kadını zekaya aşıktır. Karşısındaki erkekte ilk baktığı özellik erkeğin zekasıdır. Kendisi gibi hazır cevap olan erkeklerden çok hoşlanır. Ayrıca konudan konuya atladığına da şahit olabilirsiniz çünkü bir ikizler burcu kadını her zaman farklı konuları bir arada düşünür. Bu yüzden eğer ikizler burcu kadının dikkatini çekmek istiyorsanız onun zekasına ayak uydurun.

7. İkizler burcunu özgür bırakın

İkizler burcu kadını özgür ruhlarıyla da bilinirler, daralmaya gelemezler bu yüzden ikizler burcu kadınıyla flört ederken onu sıkmamaya özen gösterin. Eğer onun alanına girildiğini fark ederse sizden soğuyabilir. Durmadan ona ulaşmaya çalışmayın bırakın o size ulaşmak istesin.

8. Gizemli olun

Bir ikizler burcu kadını keşfetmeyi çok sever. Yeni bir şey öğrendiğinde tutkuyla, azimle yaklaşır ve kafasına koyduğuna ulaşmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden ona karşı gizemli olun, sizi çözmek istesin. Dediğimiz gibi zekasını yoran her şey onun ilgisini çekecektir bu yüzden ona küçük zorlayıcı oyunlar oynayın.

9. İkizler burcu kadını güldürün

İkizler burcu kadının farklı bir espri anlayışı vardır onu düşündürerek güldüren bir erkek olduğunda ikizler burcu kadını bir anda ilgi odağına girersiniz. İkizler burcu kadını onu güldürebilen erkeklere karşı farklı bir yaklaşım sergiler. Onunla eğlenebilen, keyifli vakit geçirebilen bir erkek ikizler burcu kadının direk ilgisini çeker.

10. Arkadaşlığa önem verin

İkizler burcu kadını öncelikle arkadaş olmak ister. Eğer ikizler burcu kadınıyla öncelikle arkadaş olabilirseniz arkadaş olmaya bakın çünkü ikizler burcu kendini kolay bir şekilde açamaz ama eğer onunla arkadaş olursanız ve size güvenmesini sağlarsanız o zaman size kolaylıkla kendini açacaktır ve bu da onları kendilerini rahat hissettirecektir.

11. Detaycı olun

İkizler burcu kadını detaylara takılır hatta sizin düşünmediğiniz açıdan bile düşünür bu da onların sıradan olmayan kişiliklerinden hatta pek çok konuyu aynı anda düşünmelerinden kaynaklanan yapılarından dolayı sizin fark etmediğiniz detayları fark ettiğini görebilirsiniz. Bu yüzden detaycı olmaya çalışın veya detaylara önem verin. Bu size puan kazandıracaktır.

12. Maceracı yapınızı yatakta da kullanın

İkizler burcu kadını tutku doludur. Hayatında olduğu gibi cinsel yaşamında da macerayı ve tutkuyu sever. Onu sıkan bir durum olduğunda veya rutine bağlandığında ikizler burcunun ortadan kaybolduğuna şahit olursunuz. Eğer maceraperest bir yapınız varsa bunu kesinlikle yatakta da kullanın. İkizler burcu sekse ve ten uyumuna önem verir.

13. İkizler burcu kadınına farklı şeyler öğretin

İkizler burcu kadını en çokta meraklı oluşuyla bilinir. Onlar her şeyi öğrenmek ister ve onlara kattığınız her yeni bilgi ikizler burcu kadının hemen ilgisini çeker. İkizler burcu kadını asla bilmiyorum demez bilmiyorsa bile onu önce öğrenir, sindirir ve sonra sizlere sunar. Eğer ikizler burcuna bilmediği bir şey öğretirseniz sizinle flört etmekten çok keyif alacaktır.

14. İkizler burcu kadını yönlendirmeyi sever

İkizler burcu kadını yönetilmeyi değil yönetmeyi sever. Dediğimiz gibi kuralları olmayan bu burç ani değişimleri ile bilinir bu da onları durdurulamaz yapar. Eğer baskın bir karakterseniz ikizler burcu kadınıyla biraz zorlanabilirsiniz ama eğer yönetilmek isterseniz o zaman ikizler burcu kadını tam sizlere göre. Eğer flörtünüz ikizler burcu ise ona biraz alan tanıyın ve o sizi yönlendirsin. Belki de bu sizin hoşunuza gidecektir.

