İkizler burcunun en ünlü isimleri

İkizler burcu ünlüleri kimler? Önce ikizler burcunun genel özelliklerine ardından ikizler burcu ünlüleri listesine bakalım... İkizler burcu diğer burçlara göre daha karmaşık özelliklere sahiptir. Çoğu zaman burçlar tek bir özellikleriyle fazlasıyla öne çıkarlar. Ancak durum, ikizler burcunda aynı şekilde değil. İkizler burcunda doğanlar, yani doğum günü 21 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında olanlar; sosyal, konuşkan ve bazen de kaprisli olabilir, ancak aynı zamanda kararsız veya meraklı da olabilirler.

Bazı İkizler ilgi odağı olmayı sever; diğerleri dedikodu yapmayı sever. Öyle ki her zaman, herkes hakkındaki her şeyi bilmek isterler. İkizler Gossip Girl’ün ta kendisi olabilirler. Yani onları anlamak da tamamen tanımak da hep zor olur. Çünkü her zaman sürprizlerle doludurlar. Her zaman bir maceraya ya da entelektüel sohbete hazır oldukları gibi düşünmeden hareket edecek kadar heyecanlı ya da ne yapacağını bilemeyecek kadar her konuda kararsız olabilirler. Her ne kadar çalışkan ve zeki olsalar da bu kararsızlıklar nedeniyle bazen hedeflerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilirler. İkizler burcu muhteşem bir arkadaş olmayı başarır ama bazen ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Ama onların en öne çıkan davranışlarından olan kolay arkadaş edinme kolay ilişki kurma özellikleri kimi zaman başlarını ağrıtsa da herkes tarafından çok sevilen profiller yaratmalarını sağlar.

Marilyn Monroe

1 Haziran 1926 tarihinde doğan, Hollywood’un en ünlü ikonu, popüler kültürün göz bebeği Marilyn Monroe, genç yaşında aramızdan ayrılmış olmasına rağmen hala en beğenilen, en sevilen ve en çok paylaşılan ikonik figürlerden biri. Herkes tarafından sevilmesinin yanı sıra sık sık okuduğu kitaplarla fotoğraflarını da gördüğümüz için gerçek bir entelektüel olduğunu da söyleyebiliriz.

Tom Holland

Yine kısa kariyerinde milyonlarca hayran edinmiş bir isim olan Tom Holland, aslında arkadaşımız olabilecek kadar yakın ve içten halleriyle bu sempatiyi kazandı. Bir de tabii ağzından sık sık spoiler kaçırmaları da tam da dedikoducu ikizler burcu üyesi olduğunu gösteriyor. Doğum günü 1 Haziran 1996 ve kendisi en gen Örümcek Adam!

Kanye West

İkizler burcunun en iddialı isimlerinden biri çoğu zaman kaprisleriyle ve ani çıkışlarıyla da tanınan Kanye West! Müzik dünyasındaki başarılarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü rapçi aynı zamanda belki de burcunun aksine en kararlı isimlerden biri.

Kerem Bürsin

4 Haziran 1987 tarihinde doğan Kerem Bürsin de herkes tarafından çok seviliyor ve sosyal medyadaki hallerinden özel hayatına dair verdiği röportajlara kadar her haliyle ne kadar kibar ve eğlenceli olduğunu gördükçe hayran sayısının arttığına da şahit oluyoruz.

Fahriye Evcen

Türk televizyonlarının en başarılı oyuncularından biri olan Fahriye Evcen, Kerem Bürsin ile aynı doğrum gününü paylaşıyor! 4 Haziran doğumlu oyuncu, oldukça popüler ve ikizler burcu biri için bu durum haber değeri taşımıyor çünkü onlar genelde çok sevilirler.

Acun Ilıcalı

Başarı reality showlar ve yarışma programlarıyla Acun Ilıcalı, herkesin evine heyecan ve eğlence götürmeyi her projesinde başarıyor. Dolayısıyla etrafına neşe saçan bir ikizler olduğundan şüphemiz yok. Ayrıca bir ikizlerin kararlı olduğunda ne kadar başarılı olabileceğinin de göstergesi.

Angelina Jolie

Oldukça gizemli ama bir o kadar da popüler ünlüler arasında yer alan Angelina Jolie’nin çılgınlıklarla dolu gençliğini hepimiz biliyoruz. Zamanında yaşadığı çılgın hayatı bırakıp şimdi altı çocuklu bir anne ve UNICEF elçisine dönüşmesi onun tam bir ikizler olduğunu gösteriyor.

Johnny Depp

Her daim popüler olan ama en çok 90'larda ortalığı kasıp kavuran Johnny Depp'teki şeytan tüyü, muhtemelen ikizler burcu olmasıyla da ilgili. Her zaman ilginin odağı olan oyuncu, kimi zaman dedikoduların ve skandalların merkezinde olsa da hayranları tarafından her zaman el üstünde tutuluyor.

Natalie Portman

Henüz küçük bir çocukken sinema kariyerine başlayan Natalie Portman, bir yandan Oscarlık performanslar sergilerken diğer yandan akademik başarılara imza atıyordu. Eğitimine oldukça önem veren yıldız, Star Wars filmlerinden birinin galasına diğer gün okulda sınavları olduğu için katılamamıştı. Tipik bir ikizler mi bilemeyeceğiz ama entelektüel olmasına şaşırmıyoruz!